 Ulaştırma Bakanlığı’ndan ″Atlas Global″ açıklaması | EKONOMİ | DW | 27.11.2019

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EKONOMİ

Ulaştırma Bakanlığı’ndan "Atlas Global" açıklaması

Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, uçuşlarını 21 Aralık’a kadar durdurduğunu bildiren Atlas Global Havayolları’nın, yolcuların mağduriyetlerini giderip gidermediğinin takip edileceği bildirildi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Atlas Global Havayolları’nın uçuşlarını geçici olarak durdurma kararına ilişkin açıklama geldi. Demirören Haber Ajansı’nın haberine göre yazılı yapılan açıklamada bakanlık, uçuşların gerçekleştirilmeyeceği süre içerisinde bileti bulunan yolcuların mağduriyetlerinin giderilip giderilmediğini takip edeceklerini belirtti.

Bakanlık, söz konusu açıklamada, "Atlas Global Havayolları, 21 Aralık 2019 tarihine kadar tarifeli uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştır. Firma, söz konusu dönem içinde uçuşunu yapamayan yolcularla ilgili bilgileri 15 Aralık 2019 tarihine kadar tespit ederek, söz konusu süreç nedeniyle oluşabilecek mağduriyetleri gidereceğini bildirmiştir. Atlas Global Havayolları'nın belirttiği süre içerisinde bilet alan yolcuların mağduriyetlerini giderip gidermediği, Bakanlığımızca yakından takip edilecektir" denildi.

Bilet satış işlemleri 16 Aralık’a kadar askıda

Yeniden yapılandırma sürecine giren Atlas Global Havayolları’nıni 21 Aralık 2019’a kadar tarifeli uçuşlarını durdurduğu açıklanmıştı. Şirketin internet sayfasından yapılan açıklamada, "26 Kasım 2019 itibariyle, 21 Aralık 2019 tarihine kadar geçici süreyle operasyonlarımıza ara verilmiştir" denilmiş ve belirtilen süre içinde uçuşu bulunan yolcuların biletleriyle ilgili tespitlerin 15 Aralık 2019 tarihine kadar yapılacağı belirtilmişti.

Şirketin bilet satış işlemlerini ise 16 Aralık 2019’a kadar kapalı tutulacak.

DW,dha / SÖ,ET

©Deutsche Welle Türkçe

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