 Ulaştırma Bakanı′ndan Kanal İstanbul açıklaması | TÜRKİYE | DW | 05.04.2021

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TÜRKİYE

Ulaştırma Bakanı'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kanal İstanbul’un ihale hazırlıklarının devam etttiğini açıkladı. Karaismailoğlu çok yakın bir zamanda bu projeye başlayacak "güçte ve kararlılıkta" olduklarını söyledi. 

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kanal İstanbul ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu artan gemi trafiğine bağlı olarak Boğazlar'dan geçecek yük miktarının her yıl artacağını söyledi.

İstanbul Boğazı'ndaki olası bir duraksamanın dünya ve ülke ekonomisini "çok ciddi zararlara uğratabilecek bir risk teşkil ettiğini" söyleyen Bakan, gemi hacimlerinin büyümesi ve tehlikeli maddelerin bu gemilerle taşınmasının riskin boyutlarını arttırdığını kaydetti.

Bakan İstanbul Bogazı'nda "giderek artan boğaz geçiş talebi şehir içi deniz trafiğini imkansız hale getirecek, gemi bekleme sürelerini uzatacak ve en önemlisi çevre felaketlerine neden olabilecek kaza olasıklıklarını da arttıracaktır" şeklinde konuştu.

Kanal İstanbul'un gemi geçişine ideal bir suyolu olarak projelendirildiğini kaydeden Karaismailoğlu "Şu an itibariyle, Kanal İstanbul’un proje çalışmaları, imar planları tamamlanmıştır ve ihale hazırlıkları devam etmektedir. Çok yakın bir zamanda bu projeye başlayacak ve kısa sürede tamamlayacak güçte ve kararlılıkta olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum geçen ay yaptığı açıklamada, Kanal İstanbul için imar planlarını onayladıklarını ve askıya çıkardıklarını söylemişti.

Tepkiler sürüyor

2011'den bu yana çalışmaları süren Kanal İstanbul projesinde, güzergahı açıklanan kanalın etüd çalışmaları tamamlanmıştı. 

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "çılgın proje" olarak tanımladığı Kanal İstanbul'a yönelik muhalefetin ve meslek odalarının tepkileri sürüyor. 

Çevre ve ekoloji boyutunun dışında tartışılan konuların başında bölgedeki arazilerin hızla yükselen fiyatları ve sürekli el değiştirmesi geliyor. 

DW/SBS, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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