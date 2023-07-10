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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan sel felaketi açıklaması

1 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, aşırı yağışların felakete dönüştüğü 11 noktada çalışmaların devam ettiğini duyurdu. AFAD ise "Turuncu kod" uyarısını güncelledi.

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Türkei | Überschwemmungen bei Bartin
Fotoğraf: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, aşırı yağıştan etkilenen "11 noktada çalışmaların" devam ettiğini dile getirdi. Anadolu Ajansı'nın (AA) sorularını yanıtlayan Uraloğlu, "Selden etkilenen kesimlerde 296 ekibimiz, 184 makine ile çalışmalarımız devam ediyor" bilgisini paylaştı.

Türkiye'nin bazı kesimlerinin iki günden bu yana sel ve heyelan gibi felaketlere neden olan ağır hava şartlarının etkisi altında olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, afetin ilk dakikasından bu yana tüm ekiplerle, seferberlik içinde selin vurduğu şehirlerde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Abdulkadir Uraloğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada da, bölgede meydana gelen heyelan nedeniyle, İstanbul'a gidiş yönünde trafiğe kapatılan Bolu Dağı Tüneli'nde su boşaltma ve temizlik çalışmalarının başladığı duyurdu.

Ankara-İstanbul kara yolu trafiği an itibarıyla Ankara-Eskişehir-Bilecik Sakarya yolu üzerinden sağlanıyor.

Yağışlardan en çok etkilenen kentlerden biri Bartın
Yağışlardan en çok etkilenen kentlerden biri BartınFotoğraf: DHA

İçişleri Bakanı Yerlikaya Bartın'da

Yağışlardan en ağır etkilenen kentlerden Bartın'a giderek, buradaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Toplam 19 ilde mahsur kalan vatandaşların kurtarıldığını" ve "2 bin 156 ihbar alındığını" dile getirdi. Yerlikaya sözlerine şöyle devam etti:

"Yağışlar sonucu mahsur kalan 23 vatandaşımız helikopterlerle, 570 vatandaşımız bot ve iş makineleriyle ile kurtarılarak güvenli noktalara tahliye edildiler. AFAD Başkanlığımız tarafından çalışmalara destek olmak üzere bölgeye 449 arama ve kurtarma personeli, 25'i dalgıç olmak üzere toplam 4 bin 283 personel, 2 helikopter ve 439 iş makinesi görevlendirilmiştir."

Son 24 saatte Bartın'ın turistik ilçesi Amasra'ya, metrekare başına 183 kilogram, Bartın merkeze de 135 kilogram yağış düştüğünü aktaran Bakan Yerlikaya, il genelinde 126 vatandaşın kurtarıldığını ve bölgede bin 297 personelin bu çalışmalara destek verdiğini kaydetti. Yağışların Pazartesi günü öğleden sonraya dek devam etmesinin beklendiğini belirten Yerlikaya, "Şükürler olsun ki can kaybımız bulunmamaktadır. Zarar tespit çalışmalarımız başlatılmıştır. Bartın ilimize AFAD Acil'den yarın 30 milyon ödenek valilik hesabına aktarılacaktır" dedi.

AFAD'dan 13 il için "turuncu kod" uyarısı

AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgiler ışığında "turuncu kod" uyarısında güncelleme yaptı. Buna göre sağanak yağış nedeniyle "turuncu kod"lu uyarı kapsamına alınan iller şunlar oldu: Artvin, Bartın, Bolu, Düzce, Giresun, Kastamonu, Karabük, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon ve Zonguldak.

Hava durumunun tehlikeli olduğu ve beklenen meteorolojik olayın sıklıkla görülmediği anlamını taşıyan "Turuncu kod", "Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir" uyarısını içeriyor.

DW,DHA / ET,HT

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