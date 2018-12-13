Ulaştırma Bakanı: Sinyalizasyon olmazsa olmaz değil

"Sinyalizasyon sistemi demir yolu işletmeciliği için olmazsa olmaz bir sistem değil" diyen Bakan Turhan, bu kazanın sinyalizasyon olmadığı için gerçekleştiği yönünde değerlendirmelerin doğru olmadığını belirtti.

Makina Mühendisleri Odası kazaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada "İlk belirlemelerimize göre Ankara-Sincan arasındaki YHT hattında, hatlardaki trafiği yönlendiren sinyalizasyon eksikliği bulunmaktadır" demişti. Açıklamada hattan sorumlu görevlilerin telsiz yoluyla iletişim kurduğu belirtilmişti.

Gazeteci Çiğdem Toker, Sözcü gazetesinde çıkan yazısında, Türkiye'de henüz sinyalli hale getirilmeyen yaklaşık 7 bin kilometre demiryolu olduğunu yazmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hastanede tedavisi süren yaralılardan ikisinin durumunun ciddiyetini koruduğunu açıkladı.

Kazanın nedeniyle ilgili üç savcı soruşturma başlatırken, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) personeli üç kişi Perşembe günü gözaltına alınmıştı.

Kazada bir Alman vatandaşı öldü

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Perşembe günü yaptığı açıklamada Ankara'daki tren kazasında hayatını kaybedenler arasında bir Alman'ın da yer aldığı yönünde bilgi olduğunu aktarmıştı.

Ancak kazada ölen Alman hakkında daha fazla bilgi paylaşılmadı. Habertürk, trende Almanya Ticaret Bakanlığı temsilcisinin de bulunduğunu duyurmuştu.

206 yolcu ile birlikte Konya'ya gitmek üzere Ankara'dan hareket eden tren, Perşembe günü sabah saatlerinde Marşandiz istasyonunda kılavuz trenle çarpışmıştı. Kazada dokuz kişi hayatını kaybetmiş, 80'den fazla kişi yaralı olarak tedavi altına alınmıştı.

Temmuz ayında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında 24 kişi ölmüş, 300'den fazla kişi yaralanmıştı.

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DW/ÖA,GA

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