Ulaştırma Bakanı: Enkaz altında yaralı yok

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren’in, Ankara'da Marşandi istasyonunda kılavuz trenle çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı dokuza yükseldi. Kazaya ilişkin basına bilgi veren Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 3'ü makinist 9 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kazada 47 kişinin yaralandığını belirten Turhan, enkaz altında yaralı kalmadığını da aktardı.

Turhan'ın açıklamasında, "06.36 sularında Yenimahalle ilçemiz Motor İstasyonu civarında yol kontrolünden dönen lokomotifimiz ile kafa kafaya çarpışarak elim bir kaza meydana gelmiştir. 3 makinist arkadaşımız 5 yolcumuz hayatını kaybetmiştir. Hastaneye 48 yolcu sevk edilmiş, bunlardan biri de hastanede hayatını kaybetmiştir" dedi.

Kaza trenin Ankara'dan hareket etmesinden kısa bir süre sonra gerçekleşti

80 km hızla gidiyordu

Kazanın, Yüksek Hızlı Tren'in Ankara garından yola çıktıktan birkaç dakika sonra meydana geldiği belirtildi. CNN Türk, Yüksek Hızlı Tren'in saatte 80 kilometre hızla gittiği bilgisini paylaştı. Ankara Valisi Vasip Şahin, kazanın nedenine ilişkin devam eden teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından detaylı bilgi paylaşılacağını duyurmuştu.

Habertürk, trende Almanya Ticaret Bakanlığı temsilcisinin de bulunduğu bilgisini paylaştı. Trende ayrıca KTO-Karatay Üniversitesinde görevli 5 akademisyenin de olduğu belirtildi. Kazada yaralanan akademisyenlerden ikisinin ameliyata alındığı bildirildi.

Konya'ya gitmek üzere yola çıkan trende 206 yolcu olduğu belirtiliyor.

Kaza sabah erken saatlerde meydana gelmişti

DW, ÖA,GA

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