Ukrayna'ya yardım paketi ABD Senatosu'ndan geçti

Ukrayna'ya 60 milyar dolarlık yardım öngören ve haftalardır tartışılan tasarı, ABD Senatosu'ndan geçti. Tasarının Temsilciler Meclisi'nden geçmesi ise olası görülmüyor.

ABD Senatosu, Ukrayna'ya 60 milyar dolarlık yardım paketini de içeren tasarıya onay verdi.

Toplam 95 milyar dolarlık paket, İsrail ordusunun finansmanına ayrılan 14 milyar doların yanı sıra ABD'nin kritik müttefi Tayvan için de bir yardım fonu içeriyor. Toplam meblağın en büyük bölümü ise ABD'nin Rus işgaline karşı savaşın başından bu yana desteklediği Ukrayna'nın silah ve mühimmat ihtiyaçlarını karşılaması için öngörülüyor.

Tasarı, tartışma konusu olan ve Cumhuriyetçilerin karşı çıktığı göç reformlarını ise içermiyor. Haftalar süren müzakerelerin ardından 70'e karşı 29 oyla Senato'dan geçen tasarının Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu Temsilciler Meclisi'ne takılması bekleniyor.

Zelenskiy'den teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, tasarının Senato'dan geçmesini memnuniyetle karşıladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda başta Chuck Schumer ve Mitch McConnell olmak üzere tüm senatörlere teşekkürlerini sunarken "Bizim için devamlı ABD desteği, Ukrayna'da Rus teröründen insan hayatlarını kurtarmaya yardımcı oluyor" diye yazdı.

Zelenskiy, "Amerikan yardımı Ukrayna'yı barışa bir adım daha yaklaştırıyor ve küresel istikrarı yeniden tesis ediyor. Bu da tüm Amerikalılar ve özgür dünyanın tamamı için daha fazla güvenlik ve refah anlamına gelir" ifadelerini kullandı.

Trump'ın sözleri Cumhuriyetçileri ikiye böldü

2024 Başkanlık seçimlerinden yeniden aday olması beklenen eski ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilere tasarının Temsilciler Meclisi'nden geçmesini engelleme çağrısı yapmıştı.

Trump'ın yaklaşımı, Cumhuriyetçiler arasında da görüş farklılıklarına neden oluyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, geçen hafta Senato'nun "yetersiz sınır önlemleri nedeniyle Ukrayna-Tayvan-Gazze-İsrail-Göç yasasını reddederek doğru olanı yaptığını" savunurken, tasarının Temsilciler Meclisi'nden geçmeyeceği sinyalini verdi.

Cumhuriyetçilerin ABD Senatosu'ndaki lideri Mitch McConnell ise Pazar günü gerçekleştirilen oylamanın ilk aşaması öncesi yaptığı çağrıda Senato üyelerini Trump'ın ismini vermeden, eski başkanın ve Temsilciler Meclisi'ndeki sağ kanattan müttefiklerinin dış politikada ABD'yi soyutlayıcı yaklaşımını reddetmeye davet etmişti. McConnell, senatörlerden "ABD'nin Ukrayna'yı ve diğer demokrasileri desteklemekte başarısız olmasının nasıl bir mesaj vereceğini düşünmesini" istedi.

McConnell, "Müttefik ve ortaklarımız, vazgeçilmez ulusun, özgür dünyanın liderinin devam etme kararlılığına sahip olduğunu umuyor. Düşmanlarımız ise çok daha farklı bir şey umuyorlar" diye konuştu.

Eski Başkan Trump'ın yaptığı bir seçim kampanyası konuşmasında Rusya'yı savunma harcama hedeflerini tutturamayan ülkeleri "işgale teşvik edeceğini" söylemesi, NATO müttefikleri arasında rahatsızlık yaratmıştı. Pazartesi günü yaptığı açıklamada da benzer söylemlerde bulunan Trump, ABD'nin Ukrayna'ya 100 milyar doları aşkın yardım yaptığını, bu meblağın NATO'nun yaptığı yardımı aştığını söylemişti.

Dpa,AFP/SÖ,EC

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