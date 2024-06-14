NATO savunma bakanları toplantısından hangi kararlar çıktı?

NATO savunma bakanları toplantısında varılan uzlaşmaya göre Ukrayna'ya silah yardımlarının koordinasyonunda NATO daha fazla rol alacak.

Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü'ne (NATO) üye ülkelerin savunma bakanları Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg toplantı sonrasında bir basın toplantısı düzenledi. Jens Stoltenberg NATO'nun Ukrayna silah temininin koordinasyonu konusunda daha büyük bir rol üstleneceğini söyledi.

Stoltenberg, Ukrayna askerlerinin eğitimi, askeri yardımların koordinasyonu, askeri teçhizatların transferi ve tamiri, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin uzun vadeli gelişiminin desteklenmesi gibi görevleri NATO'nun Almanya'nın Wiesbaden'daki üssü aracılığıyla yerine getireceğini belirtti.

Stoltenberg "Bu çabalar NATO'yu çatışmanın bir tarafı haline getirmiyor ancak Ukrayna'ya meşru müdafaa hakkını savunmak için verdiğimiz desteği artıracaklardır" diye konuştu.

Fotoğraf: Omar Havana/Getty Images

Trump dönemine hazırlık

NATO'nun Ukrayna'ya silah tedarikinin koordinasyonunu üstlenmesiyle Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Donald Trump'ın Kasım ayında düzenlenecek seçimleri kazanıp başkanlık koltuğuna oturması halinde Ukrayna'ya silah yardımlarının güvence altına alınması hedefleniyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya Şubat 2022'de başlattığı saldırıdan sonra ABD Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde bir buluşma organize etmiş ve bu buluşmadan itibaren Kiev'in silah talepleri yaklaşık 50 ülke arasında Ramstein Formatında koordine edilmeye başlamıştı. Koordinasyon görevinin NATO'ya devri Temmuz ayında Washington'da yapılacak zirvede resmiyet kazanacak.

Şimdiye kadar NATO'nun söz konusu koordinasyon görevini üstlenmesine İttifakı savaşın dolaysız bir tarafı haline geleceği gerekçesiyle şüpheyle yaklaşılıyordu. Varılan uzlaşma uyarınca Ramstein Grubunun ABD öncülüğünde bir siyasi forum olarak varlığını sürdüreceği belirtiliyor.

NATO'nun silah teminlerini koordine etmeye başlamasının Trump'ın başkan olması halinde ne ölçüde etkili olacağı ise bilinmiyor. NATO ülkeleri arasında Ukrayna'ya silah temin eden başlıca güç ABD olduğu için Trump'ın iktidara gelmesi ve Kiev'e olan yardımları kısması halinde koordinasyonun NATO'da olmasının pek bir anlam ifade etmeyebileceği yorumu yapılıyor.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius Fotoğraf: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Hazır kıta 500 bin askere çıktı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg İttifakın gerektiğinde ivedilikle görevlendirilmek üzere oluşturulmuş birlik sayısını 500 bine yükseltme konusunda uzlaşıldığını belirtti.

Haziran 2022'de İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılan NATO zirvesinde hazır kıta personel sayısı yaklaşık 300 bin olarak belirlenmişti. Söz konusu birlikler 30 gün içinde seferber edilebilecek askerlerin sayısını ifade ediyor.

Almanya 35 bin asker sözü verdi

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius toplantı sonrasında "Almanya ciddi bir durum oluştuğunda 10 ila 30 gün içinde en yüksek hazırlık derecesinde olmak üzere 35 bin askerini görevlendirebileceğinin sözünü verdi" dedi. Savunma Bakan Pistorius Avrupa'nın hava savunmasında boşluklar olduğunu bir kez daha ifade etti. Alman hükümeti bu boşluğu kapatmak için Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi (ESSI) başlatmış, girişime Şubat 2024'te Türkiye ve Yunanistan'ın da katılımıyla girişime dahil olan ülke sayısı 21'e yükselmişti.

Reuters, AFP / EC, JD

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