Ukrayna'ya Moskova'dan bağımsız yeni kilise

Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin onayını alan Ukrayna Ortodoks Kilisesi, bağımsız kilise kurdu. Açıklama, Kiev'deki Azize Sofya Katedrali'nde yapılan toplantının ardından geldi.

Toplantıya katılanlar arasında yer alan Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Ukrayna'nın bağımsız Ortodoks Kilisesi'nin kurulduğunu duyurdu. "Kilisemizin kapıları herkese açık" diyen Poroşenko, kilisenin başpiskoposunun 39 yaşındaki Sergey Dumenko olduğunu açıkladı.

Kilisenin kurulması için yapılan toplantı sırasında binlerce Ukraynalı katedralin önünde bekledi. Poroşenko'nun başlıca seçim vaatleri arasında yer alan bağımsız bir kilise kurma sözünü destek verenler arasında yer alan 65 yaşındaki Mykhaylo Khalepyk, "İnsanlar bunu bekliyordu. Nihayet kilisemiz Moskova'dan bağımsız olacak" dedi.

Çok sayıda Ukraynalı bağımsız kilisenin kurulduğuna dair duyuruyu bir araya gelerek bekledi.

Bağımsızlık izni Fener Patrikhanesi'nden çıktı

Patrik Bartholomeos tarafından yönetilen İstanbul'daki Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılma talebini, Ekim ayında kabul etmişti.

Ukrayna'daki kilise üzerinde 300 yılı aşkın süredir devam eden etkisini kaybeden Moskova'daki kilise tepkisini, İstanbul'daki patrikhane ile tüm bağlarını koparma kararı alarak göstermişti.

Rusya'nın Kırım'ı ilhakı ve Moskova destekli muhaliflerin Ukrayna'nın doğusunda 2014 yılında başlattıkları ayaklanma, Ukrayna'da bağımsız kilise isteyenlerin sayısının artmasına neden olmuştu.

DW,AFP/ÖA,GY

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