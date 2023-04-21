Ukrayna'ya savaş uçağı yardımında belirsizlik sürüyor

Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun, ABD'nin Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde gerçekleştirdiği toplantıda, Kiev'e güçlü destek sözü verilse de Batı yapımı modern savaş uçağı tedariki konusu halen netleşmedi.

Batılı müttefiklerin Ukrayna'daki savaşı görüşmek üzere ABD'ye ait Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde bir araya geldiği toplantıda Kiev'e askeri desteğin güçlü bir şekilde devam edeceği mesajı verildi.

Ukrayna Savunma Temas Grubu olarak bilinen toplantının açılışında konuşan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Ukrayna'daki özgürlük güçlerine desteğimiz güçlü bir şekilde devam etmektedir ve bu destek doğrudur" dedi.

"Bugünkü temas grubu toplantısında üç temel konuya odaklanacağız" diyen Austin bunların hava savunması, mühimmat ve lojistik gibi diğer destek unsurları olduğunu söyledi.

50 ülkeden temsilcinin biraraya geldiği toplantıdan bir gün önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Kiev'i ziyareti sırasında, Batılı ülkelerden savaş uçağı ve uzun menzilli füze talep etmişti. Zelenskiy,bazı ülkelerin bu destekleri sağlama konusundaki "tereddütlerinin" üstesinden gelinmesi için NATO'nun devreye girmesini istemişti.

Stoltenberg'den savaş uçağı mesajı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana Perşembe günü Kiev'e gerçekleştirdiği ilk ziyaretin ardındanRamstein'daki toplantıya katılan Stoltenberg ise burada yaptığı konuşmada, müttefik ülkeye yönelik "yeni destek platformlarının" gündeme getirilmesi gerektiğini, ancak aynı zamanda mevcut silah ve mühimmat sevkiyatının da devam etmesi gerektini ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Fotoğraf: Heiko Becker/REUTERS

"Bu artık bir yıpratma savaşı ve yıpratma savaşı da bir lojistik savaşına dönüşüyor" diyen Stoltenberg, "Belki biraz daha sıkıcı bir konu ama lojistik son derece önemli" diye konuştu.

Stoltenberg ayrıca, NATO'nun Ukrayna'ya Batı yapımı savaş uçağı sağlama konusundaki müzakereleri sürdürmesini istediğini söyledi.

NATO üyeleri şimdiye kadar hava gücü olarak Ukrayna'ya Mig-29 veya Su-27 gibi Sovyet döneminden kalma uçaklar gönderdi. Kiev yönetiminin talebi ise Amerikan yapımı F-16 tarzı modern savaş uçakları.

Ancak Ukrayna'ya modern hava savunma füzeleri verildi. Kiev, hafta başında Amerikan Patriot hava savunma sistemlerinin ilk sevkiyatını aldığını açıklamıştı.

Ukrayna'nın hava savunması Patriot füzeleriyle güçlendirildi. Fotoğraf: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance

Tankların onarımı konusunda üçlü anlaşma

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rus ordusuna karşı kullanılan Leopar tanklarının onarımı için bir merkez kurulması konusunda Almanya, Ukrayna ve Polonya'nın bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Pistorius gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm tarafların böyle bir onarım merkezinin nasıl finanse edileceği konusunda anlaşığını, Mayıs ayı sonunda faaliyete geçmesi planlanan merkezin yıllık yaklaşık 150-200 milyon euroya mal olacağını belirtti.

Moskova Ramstein toplantısına tepkili

Moskova'da tepki toplayan Ramstein toplantısıyla ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada söz konusu görüşmelerin Batılı müttefiklerin "çatışmaya doğrudan müdahil olduklarını ve askeri operasyonların planlanmasına katıldıklarını teyit ettiği" ifade edildi.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov da Stoltenberg'in dün Kiev'e gerçekleştirdiği ziyareti eleştirdi. Interfax'ın haberine göre Peskov, "NATO açık bir şekilde Ukrayna'yı içine çekme ve ittifaka dahil etme politikasını sürdürüyor" dedi. Stoltenberg'in ziyaretinin Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini haklı çıkardığını savunan Peskov, "Tüm bunlar, en azından biraz düşünme gücü olan herkese Başkan'ın bu operasyonu başlatma kararının doğruluğunu bir kez daha gösteriyor" dedi. Stoltenberg, ziyaretinde "Ukrayna'nın geleceği NATO'dadır" mesajı vermişti.

Ziyaret sırasında Ukrayna'nın NATO üyeliği de sorulan Stoltenberg, bunun şimdilik bir öncelik olmadığını belirterek, "Tüm NATO müttefikleri Ukrayna'nın üyeliği konusunda mutabıktır. Ancak şu anda asıl odaklanılması gereken konu Ukrayna'nın egemenliğidir" demişti. Rusya komşu ülke Ukrayna'nın NATO'ya olası üyeliğini ulasal güvenliğine tehdit olarak görüyor.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksi Reznikov da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ramstein'daki toplantıyı "verimli" olarak tanımladı.

AFP, dpa / GY, BK