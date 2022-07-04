Ukrayna'ya hediye edilecek Bayraktar SİHA Litvanya'ya ulaştı

Litvanya, Ukrayna'ya hediye edeceği Bayraktar TB2 SİHA'yı teslim aldı. TB2'nin satın alınması için Litvanya halkı bağış toplamış ancak hava aracı Türk şirket tarafından hibe edilmişti.

Litvanya'da bir grup gönüllünün başlattığı bağış kampanyası sonucunda Ukrayna'ya verilmek üzere Türk silah şirketi Baykar tarafından hibe edilen SİHA'nın (Silahlı İnsansız Hava Aracı) Litvanya'ya ulaştığı bildirildi.

Litvanya Savunma Bakanlığı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, SİHA'ların "mümkün olan en kısa zamanda Ukraynalı savaşçılara ulaştırılacağını" belirterek, Bayraktar TB2 SİHA'nin fotoğraflarını paylaştı.

Litvanya'da başlatılan yardım kampanyasında toplanan para ile Baykar şirketinden yeni bir SİHA satın alınarak Ukrayna'ya bağışlanması hedefleniyordu. Kampanya devam ederken Baykar, Ukrayna'ya bir adet SİHA'yı ücretsiz olarak vereceklerini duyurarak; toplanan paranın hava aracına silah alımında ve Ukrayna'ya insani yardımda kullanılmasını önerdi. Litvanya hükümeti de toplanan yaklaşık 6 milyon euronun 1,5 milyon eurosu ile silah alınacağını gerisini de insani yardımlarda değerlendirme sözü vermişti.

Ukrayna son yıllarda Türkiye'den 20'den fazla Bayraktar TB2 satın almıştı. Kiev'in Geçen Ocak'ta sipariş ettiği 16 adet ise Mart ayında teslim edilmişti.

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Yaklaşık 2 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen Bayraktar TB2'nin Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Fas, Cezayir ve Katar'a da satılıyor. Ancak TB2 asıl popülaritesini Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgali ile başlayan savaşta kazandı. TB2'ler tarafından vurulduğu belirtilen Rus tanklarının ve askeri araçlarının görüntüleri sık sık sosyal medyada paylaşılıyor.

Reuters / GY, JD