Ukrayna'ya "askerî danışman" gönderilmesi AB gündeminde

Brüksel'de Cuma günü düzenlenen Avrupa Birliği savunma bakanları toplantısına, Ukrayna'ya asker gönderme tartışmaları damgasını vurdu. Kiev yönetiminin, Ukrayna askerlerinin Ukrayna topraklarında eğitilmesi talebine, başta Almanya olmak üzere bazı üye ülkeler askerlerinin güvenliği gerekçesiyle sıcak bakmıyordu.

Toplantı sonrasında konuşan AB Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'nın teklifine bazı ülkelerin hazır olduğunu, bazılarının ise sıcak bakmadığını belirterek "Sonuçta eğitimlerin Ukrayna topraklarında değil ancak Ukrayna sınırına mümkün olan en yakın mesafede gerçekleştirilmesi kararına vardık" dedi. Toplantıda alınan karar, AB'ye üye ülkelerin kendi adlarına Ukrayna'ya askerî personel göndermesini engellemiyor.

Fransa, Estonya ve İsveç gibi üyelerin, eğitimlerin Ukrayna topraklarında gerçekleştirilmesini desteklediği belirtiliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Şubat ayında yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya asker gönderme seçeneğini dışlamadığını belirterek dikkatleri üzerine çekmiş ve tartışmalara yol açmıştı.

Kiev'de "koordinasyon birimi" önerisi

Kendisinin şahsen teklife sıcak baktığını ancak bu tür bir karar için 27 üye ülkenin de onayının gerektiğini belirten Borrell, orta yol olarak AB'nin Ukrayna birlikleriyle irtibat için başkent Kiev'de "küçük bir koordinasyon birimi" kurmasını önerdiğini kaydetti. Bu birimin çok büyük olmayacağını, "muhtemelen üç ila altı Avrupalı askerî personeli" kapsayacağını belirten Borrell, bu nedenle konunun önemli tartışmalara yol açacağını düşünmediğini ifade etti.

Josep Borrell Fotoğraf: Francois Lenoir/European Union

Borrell, Almanya'nın çekinceleriyle ilgili olarak da "Berlinli bürokratların, ordunun nasıl eğitilmesi gerektiğini birilerine anlatmak için Kiev'e gideceğini sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Borrell ile Almanya arasında gerginlik

Borrell, Ukrayna'nın Rusya'nın derinliklerine saldırabilmek için uzun menzilli silahlar kullanmasına izin verilmesi talebine de atıfta bulunarak bu konuda getirilen kısıtlamaları eleştirdi. Almanya ve ABD, doğrudan Rusya ile karşı karşıya gelinmesi riski nedeniyle bu talebe karşı çıkıyor. Borrell, "Rus topraklarının hedef alınmasına izin vermenin Moskova'ya karşı savaş anlamına geleceğini söylemek gülünç. Biz Ukrayna'yı destekliyoruz" ifadesini kullandı.

Ukrayna'ya yardımların kapsamı konusunda Borrell'in bir süredir yaptığı açıklamaların Berlin'de hoşnutsuzluk yarattığı biliniyor. AFP haber ajansına konuşan, ismi açıklanmayan bir Alman hükümet kaynağı, sarf ettiği "gülünç" kelimesi nedeniyle Borrell'i sert bir şekilde eleştirerek "Görev süresinin sonuna doğru Borrell'in demeçleri giderek daha da tuhaflaşıyor. Şurası açık ki, giderek daha az AB adına ve daha fazla kendi adına konuşur hale geldi" ifadelerini kullandı. Borrell'in görev süresi, Estonya'nın eski başbakanı Kaja Kallas'ın görevi devralmasıyla 1 Kasım'da resmen sona erecek.

75 bin Ukraynalı asker eğitilmiş olacak

Borrell, toplantıda, Ukraynalı askerlerin eğitimi programının genişletilmesine karar verildiğini de belirterek yıl sonuna kadar ek 15 bin Ukraynalı askerin daha eğitileceğini bildirdi. 2022 yılı sonunda oluşturulan AB Ukrayna Askerî Destek Misyonu kapsamında, resmi verilere göre AB sınırları içinde, Ukrayna askerlerinin eğitimine başlanmış, 2024 yılı sonuna kadar 60 bin Ukrayna askerinin eğitilmesi hedefi belirlenmişti. Böylelikle hedef 75 bine yükselmiş oldu.

Toplantıya Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'u temsilen katılan Federal Meclis nezdindeki Savunma Müsteşarı Thomas Hitschler, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, Almanya'nın yıl sonuna kadar 10 bin Ukrayna askerini eğiteceğini belirterek eğitimlerin Almanya'da verileceğine vurgu yapmıştı.

dpa,rtr,AFP/BK,HT

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