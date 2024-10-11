Ukrayna'ya 1,4 milyar euroluk yeni askeri yardım paketi

"Zafer planını" tanıtmak üzere Berlin'e gelen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü. Scholz, Batılı müttefiklerin desteği ile Ukrayna'ya 1,4 milyar euroluk yardım sözü verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesiyle Rusya arasında yaklaşık üç yıldır devam eden savaşı bitirmek için diplomatik temaslarını sürdürüyor. "Savaşı adil bir şekilde sonlandırmayı" amaçlayan "zafer planını" tanıtmak için yola çıkan Zelenskiy'nin Avrupa'da bugünkü durağı Almanya oldu.

İngiltere, Fransa ve İtalya ziyaretlerinin hemen ardından rotasını Almanya'ya çeviren Zelenskiy Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Başbakanlık Sarayı'nda bir araya gelen iki lider, ortak basın toplantısı düzenledi. Ukrayna lideri Zelenskiy, Almanya Başbakanı Scholz'a ülkesine olan destekleri için teşekkür etti.

Almanya'nın hava savunma sistemleri konusunda Ukrayna'ya diğer ülkelerden çok daha yardımcı olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Bu yardım binlerce Ukraynalı'nın hayatını kurtardı, şehirlerimizi, köylerimizi Rus teröründen korudu" dedi. Zelenskiy Almanya'nın gönderdiği Gepard uçaksavar sistemi ile IRIS-T ve Patriot füze savunma sistemlerinin öneminin de altını çizdi. Scholz'un ardından konuşan Ukrayna lideri, ülkesinin adil bir barışı hedeflediğini de dile getirdi.

Zelenskiy, Rusya ile üçüncü yılında devam eden savaşın 2025 yılında sona ermesini istediğini de ifade etti. Ukrayna lideri bu süre zarfında ülkesine yapılan yardımların azalmadan devam etmesi gerektiğine de vurgu yaptı.

Scholz'dan Ukrayna'ya destek sözü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna liderine Kiev'in savunması için 1,4 milyar euroluk yardım taahhüdünde bulundu.

Scholz, bu yılın sonuna kadar Belçika, Danimarka ve Norveç'in desteği ile yaklaşık 1,4 milyar euro tutarındaki paketin sevkiyatının yapılacağını ifade etti. Scholz'un sunduğu yeni yardım paketinin IRIS-T ve Skynex hava savunma sistemleri, tanklar, insansız hava araçları ve mühimmat içereceği ifade ediliyor. Almanya Başbakanı, "Almanya Ukrayna'nın yanında durmaya devam ediyor" ifadelerini kullandıktan sonra Rusya'nın Ukrayna'daki sivil altyapıya yönelik saldırılarını da kınadı. Scholz, Ukrayna'nın enerji altyapısındaki hasarların acilen giderilmesi için de 170 milyon euro destek sağlanacağını belirtti.

Scholz, Ukrayna'ya yeni askeri yardımlar gönderileceğini açıkladı Fotoğraf: Ebrahim Noroozi/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

Zelenskiy'nin diğer Avrupalı liderlere yaptığı gibi Scholz'a da "zafer planının" ayrıntılarını sunacağı belirtiliyor.

Almanya'dan önce üç Avrupa ülkesini ziyaret etti

Zelenskiy, Almanya'dan önce Avrupa turu kapsamında Perşembe günü ilk olarak Londra, daha sonra Paris'te temaslarda bulunmuş ardından da akşam saatlerinde Roma'ya gitti.

Zafer planını Avrupalı liderlere sunan Zelenskiy, yeniden yapılanma konferansının gerçekleşeceği İtalya'da, ülkenin başbakanı Giorgia Meloni ve Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko ile bir araya geldi. Meloni, Kiev'in savunma sanayisinin desteklenmesi gerektiğine de işaret etti.

Ukrayna Devlet Başkanı, Avrupa turu kapsamında Londra'da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü. Paris'te de Fransa'da eğitim gören Ukrayna birliklerini ziyaret ederek Ukrayna'ya güçlü bir destek sinyali gönderen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Fotoğraf: Michel Euler/AP/dpa/picture alliance

Zelenskiy sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Starmer'a Ukrayna'nın zafer planının detaylarını aktardığını ifade ederek "Müttefiklerimizle birlikte bu plan üzerinde çalışmayı kabul ettik" vurgusunu yaptı.

Ukrayna lideri ile Londra'da temaslarda bulunan NATO Genel Sekreteri Rutte de "Bugün açıklığa kavuşturmak istediğimiz konu Ukrayna ile ilgili ama aynı zamanda ülke içinde savunma ve nasıl güvende kalacağımızla da ilgili" ifadelerini kullandığı kısa bir açıklama yaptı.

"Zafer planı" ile ne elde edilmek isteniyor?

Ukrayna lideri, Avrupa liderlerine tanıttığı Zafer Planı önerilerini henüz kamuoyuyla paylaşmadı. Birçok analiste göre Zafer Planı, 5 Kasım'da yapılacak Amerika Birleşik Devletleri (ABD) seçimlerinin olası iki sonucuna göre bir hazırlık da içeriyor. Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'ın, ülkesinin Ukrayna yardımlarını sürekli olarak eleştirmesi nedeniyle Zelenskiy'nin Zafer Planı'nın, olası Trump dönemine ilişkin birtakım önlemler içeriyor olabileceği de ifade ediliyor.

Ukrayna Devlet Başkanı aslında söz konusu "zafer planını," Almanya'da Batılı liderlerin katılacağı bir toplantıda sunmayı amaçlıyordu. Ancak Florida'da yaşanan kasırga nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden'ın söz konusu toplantıya katılamayacak olması, ajandayı tümden değiştirdi.

Batılı müttefiklerinden aldığı uzun menzilli silahları Rusya'nın derinliklerini hedef almak için kullanmak isteyen Ukrayna, uzun zamandır bu konuyla ilgili temaslarını sürdürüyor. Fransa ve İngiltere dahil birkaç ülke Kiev'in bu talebine sıcak yaklaşsa da ABD, savaşın tırmanması endişesi nedeniyle bu talebe henüz onay vermedi. ABD, Ukrayna'ya şimdiye kadar yaklaşık 175 milyon dolarlık askeri ve ekonomik yardım sağladı. Ancak ABD'nin Ukrayna'ya yardımlarının 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri sonrasında sürüp sürmeyeceği belirsiz.

DW, dpa, AFP/BB, JD

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