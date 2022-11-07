Ukrayna'nın tahıl ihracatı yüzde 30 azaldı

Ukrayna'nın tahıl ihracatı, tahıl koridoru anlaşmasına rağmen önceki seneden yüzde 30 daha az oldu. Üretimde de önemli kayıp bekleniyor.

Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğuyla açılan tahıl koridoruna rağmen, Ukrayna'nın ihracatı savaş öncesi sezona kıyasla önemli ölçüde azaldı.

Ukrayna Tarım Bakanlığı verilerine göre, 2022-2023 sezonunda şu ana kadar 14,3 milyon ton tahıl ihraç edildi. Bu, geçen yıl aynı dönemde yapılan 20,6 milyon tonluk satıştan yüzde 30,7 daha az.

Dünyanın en önemli tahıl ihracatçılarından Ukrayna'da savaşın patlak verdiği şubat ayından beri küresel pazarda fiyatlar yukarı yönlü bir seyir izliyor. Rusya'nın işgaliyle birlikte Mart ayında uluslararası piyasalarda fiyatı 13,6 dolara kadar tırmanan buğday, halihazırda 8,40 dolar civarında işlem görüyor.

Haziran sonunda Türkiye ve BM'nin girişimiyle masaya oturan Kiev ve Moskova yönetimleri, tahıl ticaretinin devam edebilmesi için için 3 Ukrayna limanını açmakta uzlaşmıştı. BM verilerine göre koridordan şu ana kadar 10 milyon ton tahıl taşındı. Bunun yüzde 43'ünü mısır, yüzde 28'ini ise buğday oluşturdu.

Ukrayna Tarım Bakanlığı ayrıca, bu yıl hasat edilecek tahıl ürünü miktarının 50 ila 52 milyon ton olacağını öngördü. Bu 2021'deki 86 milyon tonun çok altında bir miktar. Üretim düşüşüne gerekçe olarak önemli tarım topraklarının ya çatışma bölgelerinde kalması ya da Rus işgali altında bulunması gösterildi.

Öte yandan bir diğer büyük tahıl üreticisi olan Rusya rekoltesinde önemli artış bekliyor. Toplam üretimin bu sezon 95 milyon ton ile 80 milyonluk 5 yıllık ortalamanın çok üzerinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Reuters, DW/MK,BÖ