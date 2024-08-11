Ukrayna'nın savaşı Rusya'ya taşıma hamlesi: Kursk harekâtı

Ukrayna'nın askeri harekât düzenlediği Rus bölgesi Kursk'ta bir binaya füze enkazı isabet etti, 13 kişi yaralandı. Rusya'yı hazırlıksız yakaladığı anlaşılan operasyona binlerce Ukrayna askeri katılıyor.

Ukrayna askerinin Rus toprağı Kursk'a yönelik sızma harekâtı altıncı gününde devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı gece boyunca Ukrayna'ya ait 14 insansız hava aracı ve dört adet Tochka-U tipi balistik füzeyi Kursk üzerinde imha ettiklerini açıkladı. Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Kursk bölgesindeki Rus yetkililer, Pazar sabahı havada imha edilen bir Ukrayna füzesine ait enkazın isabet ettiği dokuz katlı binada 13 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kursk Valisi Aleksey Smirnov çatışma bölgesinde kalan sivillerin tahliyesinin hızlandırılması emrini verdi. Rus haber ajansı TASS'ın aktardığına göre Cumartesi itibarıyla tahliye edilenlerin sayısı 76 bini geçti. Daha önce sahada durumun "zorlu" olduğunu söyleyen Vali Smirnov, acil durum ilan etmişti.

İsminin gizli kalması şartıyla haber ajansı AFP'ye konuşan üst düzey bir Ukraynalı güvenlik yetkilisi, Kursk harekâtıyla Rus askerini daha geniş bir alana yayılmaya zorlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Sınır bölgesinden tahliye edilen Rus vatandaşları çadır kentlere yerleştirildi. Fotoğraf: Vladimir Gerdo/TASS/picture alliance

Ukraynalı yetkili, "Amacımız düşmanın kayıplarını artırmak ve kendi sınırlarını koruyamayan Rusya'da istikrarsızlık yaratmak" dedi. Rus ordusu Salı günü başlayan sızma hârekâtına bin Ukrayna askerinin katıldığını açıklamıştı. Rusya'nın bu açıklaması sorulan aynı Ukraynalı yetkili "Çok daha fazlası, binlerce" yanıtını verdi.

Gelişmeler üzerine Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatyana Moskalkova Birleşmiş Milletler'den (BM) Ukrayna'nın Kursk saldırısını kınamasını istedi. Telegram'dan paylaştığı mesajda Moskalkova, "insan haklarının yaygın ihlalini önlemek için" BM'yi adım atmaya çağırdı.

Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesiyle başlayan savaşta yaklaşık 2,5 yıl geride kaldı. Ukrayna'nın düzenlediği Kursk hârekatı, savaşın başından beri Rus topraklarına düzenlenen en ciddi saldırı olarak değerlendiriliyor.

Zelenskiy: Saldırgan üzerinde baskı oluşturduk

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumartesi gecesi yaptığı açıklamada, Kursk'a yönelik harekâttan ilk kez bahsetti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy ile görüştüğünü söyleyen Zelenskiy, "cephe hattındaki gelişmeler ve savaşı saldırganın topraklarına taşımaya yönelik eylemlere dair" bilgi aldığını ifade etti. Zelenskiy, "Ukrayna, adaleti yeniden sağlayabileceğini ve saldırgan üzerinde gerekli baskıyı oluşturabileceğini kanıtlıyor" dedi.

Ukrayna'nın Rus toprağı Kursk'taki harekâtı sürüyor. Fotoğraf: Ilya Pitalev/Sputnik/IMAGO

Rus askeri blog yazarlarına göre çatışmalar sınırın 20 kilometre derinliğinde yaşanıyor. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov Çarşamba günü yaptığı açıklamada Ukrayna güçlerinin ilerleyişinin önlendiğini söylemiş ancak henüz bu kuvvetleri sınırdan geri itmeyi başaramadıklarını kabul etmişti.

Askeri uzmanlara göre Kiev son hamlesiyle Moskova'yı hazırlıksız yakaladı.

Güney ve doğu cephelerinde mevzi kaybetmesine rağmen iyi eğitimli ve donanımlı birliklerin bir kısmını Rusya içine göndermeyi seçen Kiev yönetiminin bu yolla pratik ve psikolojik hedeflere ulaşmayı amaçladığı düşünülüyor.

Uzmanlara göre, hâlâ Rusya'yı şaşırtabilecek enerji ve kapasiteye sahip olunduğu gösterilerek müttefik ülkeler ve aylardır sahada ilerleme kaydedemeyen Ukrayna askerine moral verilmiş oldu. Ayrıca Rus birliklerini pozisyonlarını değiştirmeye zorlamak da Kiev'in hedefleri arasında gösteriliyor.

DW,Reuters, AFP/MUK,CÖ

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