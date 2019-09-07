 Ukrayna’nın doğusunda tutuklu takası | DÜNYA | DW | 29.12.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Ukrayna’nın doğusunda tutuklu takası

Ukrayna yönetimi ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında tutuklu değiş tokuşu başladı.

default

Ukrayna'nın doğusunda Ukrayna yönetimi ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında tutuklu değiş tokuşu başladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Pazar sabahı Twitter üzerinden değiş tokuşun Donetsk bölgesindeki Mayorsk kontrol noktasında başladığını duyurdu.

Toplam kaç tutuklunun değiş tokuş edileceği ile ilgili henüz kesin bilgi bulunmuyor. Rusya yanlısı ayrılıkçılar Cumartesi günü verecekleri 55 tutukluya karşılık 87 tutuklu almayı beklediklerini açıklamıştı.

Ukrayna basınında çıkan haberlerde, Rusya yanlısı ayrılıkçılarının değiş tokuş edecekleri tutuklular arasında Ukrayna ordusu mensupları ile tutuklu aktivistler ve gazetecilerin başı çektiği belirtiliyor.

Ostukraine ukrainische Soldaten Gefangenaustausch

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan canlı yayında Odradivka köyü yakınında Ukrayna askerlerinin nöbet tuttuğu bir alana iki otobüsün geldiği görülüyor. Kiev kontrolündeki köy, cephe hattından yaklaşık on kilometre mesafede bulunuyor. Bölgeye gazetecilerin girmesine ise izin verilmiyor.

2014’teki Ukrayna krizinden bu yana en büyük tutuklu değiş tokuşu geçen Eylül ayı başında yapılmıştı. Ukrayna yönetimi ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında 35'er tutuklu değiş tokuş edilmişti.

AFP/BW,HT

© Deutsche Welle Türkçe 

Önerdiğimiz linkler

Doğu Ukrayna’da ateşkes konusunda uzlaşma sağlandı

Doğu Ukrayna sorununa çözüm için Rusya, Ukrayna, Fransa ve Almanya liderlerinin katılımı ile Paris’te yapılan dörtlü zirvede ateşkes, tutuklu değişimi ve birliklerin kısmen çekilmesinde görüş birliğine varıldı. (10.12.2019)  

Rusya Ukrayna’ya ait üç savaş gemisini iade etti

Rusya, geçen yıl el koyduğu Ukrayna’ya ait üç savaş gemisini komşusuna iade etti. Moskova’nın bu adımı yaklaşan Ukrayna zirvesi öncesi bir iyi niyet göstergesi olarak nitelendirildi. (18.11.2019)  

Rusya ile Ukrayna arasında tutuklu takası

Rusya ile Ukrayna arasında tutuklu takası yapıldı. Takas için Rusya’dan bir uçak başkent Kiev’e, Ukrayna’dan bir uçak da başkent Moskova’ya iniş yaptı. (07.09.2019)  

Benzer içerik

Ukraine Kiew Gefangenenaustausch mit Russland Borispil International Airport

Rusya ile Ukrayna arasında tutuklu takası 07.09.2019

Rusya ile Ukrayna arasında tutuklu takası yapıldı. Takas için Rusya’dan bir uçak başkent Kiev’e, Ukrayna’dan bir uçak da başkent Moskova’ya iniş yaptı.

Paris Ukraine-Gipfel PK

Doğu Ukrayna’da ateşkes konusunda uzlaşma sağlandı 10.12.2019

Doğu Ukrayna sorununa çözüm için Rusya, Ukrayna, Fransa ve Almanya liderlerinin katılımı ile Paris’te yapılan dörtlü zirvede ateşkes, tutuklu değişimi ve birliklerin kısmen çekilmesinde görüş birliğine varıldı.

Russland Kertsch Ukrainische Schiffe werden von der Russischen Küstenwache gezogen

Rusya Ukrayna’ya ait üç savaş gemisini iade etti 18.11.2019

Rusya, geçen yıl el koyduğu Ukrayna’ya ait üç savaş gemisini komşusuna iade etti. Moskova’nın bu adımı yaklaşan Ukrayna zirvesi öncesi bir iyi niyet göstergesi olarak nitelendirildi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Hong Kong'da sular durulmuyor

Hong Kong'da özerk yönetim karşıtı protesto eylemlerinde en az 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 14 yaşında bir çocuk da var.  

FOTO-GALERİ

Hannibal Lecter in the film version of Silence of the Lambs

Korku vücuda faydalı mı?

The science of horror  