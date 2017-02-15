Ukrayna'nın doğusunda sivillerin tahliyesi başladı

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Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusunda durumun "kötüleştiğini" söyledi. Donetsk'te sivillerin tahliyesine başlandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir PutinUkrayna'nın doğusunda durumun "kötüleştiğini" söyledi. Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko ile görüşen Putin ortak basın toplantısında "Şu anda (Ukrayna'nın doğusunda) durumun kötüleştiğini görüyoruz" dedi.
Batı'nın gerekçesi ne olursa olsun Rusya'ya yaptırım uygulamak için bir bahane bulacağını söyleyen Putin "Ekonomik bağımsızlığımızı artırmak için çalışmalıyız" diye konuştu. Putin Ukrayna'ya da ülkenin doğusunda kontrolü elinde tutan Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlerle masaya oturma çağrısı yaptı.
Batı'dan istedikleri güvenlik güvenceleri konusunda da Putin Batı'nın bu taleplere "ciddi bir biçimde bakma niyetinde olmadığını" söyledi.
Telegram üzerinden mesajını ileten Puşilin Ukrayna'yı ayrılıkçı güçlerin elindeki bölgelere saldırı planladığını ve bu saldırının kısa süre içinde gerçekleşeceğini belirtti. Puşilin "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yakın gelecekte askerlerine taarruz emri verecek" dedi.
Puşilin, Rus yetkililerin ve komşu Rostov bölgesinin sivilleri kabul etmeye hazır olduğunu ve sivilleri misafir etmek için yerler hazırladıklarını söyledi. Kendi güçlerinin "sürekli savaş hazırlığı durumunda" ve sivilleri koruyacak kapasiteye sahip olduklarını belirten Puşilin halktan yetkililerin çağrılarına uymalarını ve tahliye planının hayata geçmesi için işbirliği yapmalarını istedi. Puşilin "Geçici kaçış sizin ve yakınlarınızın hayatını ve sağlığını koruyacak" dedi.
AP, Reuters / EC, JD
© Deutsche Welle Türkçe
ABD Başkanı Joe Biden Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme tehlikesinin halen "çok yüksek" olduğunu söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Ukrayna sınırında Rus birliklerinin geri çekildiğini gözlemlemediklerini söyledi. Blinken, Rusya lideri Putin'i Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerini tanımama konusunda da uyardı.