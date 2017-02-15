 Ukrayna′nın doğusunda sivillerin tahliyesi başladı | DÜNYA | DW | 18.02.2022

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DÜNYA

Ukrayna'nın doğusunda sivillerin tahliyesi başladı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusunda durumun "kötüleştiğini" söyledi. Donetsk'te sivillerin tahliyesine başlandı.

Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçı askerler

Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçı askerler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir PutinUkrayna'nın doğusunda durumun "kötüleştiğini" söyledi. Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko ile görüşen Putin ortak basın toplantısında "Şu anda (Ukrayna'nın doğusunda) durumun kötüleştiğini görüyoruz" dedi.

Batı'nın gerekçesi ne olursa olsun Rusya'ya yaptırım uygulamak için bir bahane bulacağını söyleyen Putin "Ekonomik bağımsızlığımızı artırmak için çalışmalıyız" diye konuştu. Putin Ukrayna'ya da ülkenin doğusunda kontrolü elinde tutan Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlerle masaya oturma çağrısı yaptı.

Batı'dan istedikleri güvenlik güvenceleri konusunda da Putin Batı'nın bu taleplere "ciddi bir biçimde bakma niyetinde olmadığını" söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin

Rusya Devlet Başkanı Putin

Ayrılıkçı güçlerden açıklama

Ukrayna'nın doğu bölgelerini kontrolü altında tutan ayrılıkçılar bölgeden sivillerin tahliye edilmeye başladığını açıkladı. Resmi olarak tanınmayan Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin devlet başkanı Denis Puşilin "Bugünden itibaren halkın Rusya Federasyonu'na kitlesel ve merkezi bir biçimde tahliyesi organize edilmiştir" açıklamasını yaptı.

Telegram üzerinden mesajını ileten Puşilin Ukrayna'yı ayrılıkçı güçlerin elindeki bölgelere saldırı planladığını ve bu saldırının kısa süre içinde gerçekleşeceğini belirtti. Puşilin "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yakın gelecekte askerlerine taarruz emri verecek" dedi.

Puşilin, Rus yetkililerin ve komşu Rostov bölgesinin sivilleri kabul etmeye hazır olduğunu ve sivilleri misafir etmek için yerler hazırladıklarını söyledi. Kendi güçlerinin "sürekli savaş hazırlığı durumunda" ve sivilleri koruyacak kapasiteye sahip olduklarını belirten Puşilin halktan yetkililerin çağrılarına uymalarını ve tahliye planının hayata geçmesi için işbirliği yapmalarını istedi. Puşilin "Geçici kaçış sizin ve yakınlarınızın hayatını ve sağlığını koruyacak" dedi.

AP, Reuters / EC, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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