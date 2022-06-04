  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Savaşı
NATO-Türkiye krizi
Türkiye Ekonomisi
Vasyl Bodnar, Ukrayna'nın Ankara BüyükelçisiFotoğraf: DHA
PolitikaTürkiye

"Rusya Ukrayna tahılını Türkiye'ye götürüyor"

2 saat önce

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya’yı Ukrayna’nın tahılını “çalmakla” ve özellikle Türkiye’ye götürmekle suçladı.

https://www.dw.com/tr/ukraynan%C4%B1n-ankara-b%C3%BCy%C3%BCkel%C3%A7isi-rusya-ukrayna-tah%C4%B1l%C4%B1n%C4%B1-t%C3%BCrkiyeye-g%C3%B6t%C3%BCr%C3%BCyor/a-62032649

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya'yı Ukrayna’nın tahılını “çalmakla” ve özellikle Türkiye'ye götürmekle suçladı. Büyükelçi, Twitter hesabından Cuma günü yaptığı açıklamada “Rusya utanmaz ve benzeri görülmemiş bir şekilde Ukrayna tahılını çalıyor ve onu işgal altındaki Kırım’dan çıkarıyor. Bu tahılı Türkiye dahil yabancı ülkelere götürüyor. Bu sorunun çözülmesinde yardım emesi için Türkiye'ye başvurduk” ifadelerini kullandı.

Türkiye, Birleşmiş Milletler’in talebidoğrultusunda Ukrayna tahılının ihraç edilebileceği deniz ticareti rotasını güvence altına almayı önermişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Çarşamba günü konuyu görüşmek üzere Türkiye'yi ziyaret etmesi planlanıyor.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısından önce Ukrayna dünyanın en önemli tahıl ve ayçiçeği ihracatçısı konumundaydı. Kiev, her ay dünya buğdayının yüzde 12'sini, mısırın yüzde 15'ini ve ayçiçeği yağının yüzde 50'sini tedarik ediyordu. Tahıl ithalatına bağımlı yaşayan  özellikle Afrika ve Orta Doğu ülkeleri süregelen savaş nedeniyle kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Cuma günü Afrika Birliği temsilcileriyle yaptığı görüşmenin ardından, tahıl sevkiyatının gerçekleştirilebileceği çeşitli rotalardan bahsetti.

Putin, Ukrayna’dan tahıl sevkiyatını Rusya’nın kontrolündeki limanlardan gerçekleştirebileceklerini belirterek, “Bu limanlara yaklaşma güvenliğini garanti edeceğiz, yabancı gemilerin girişini, Azak ve Karadeniz'de her yöne hareketini sağlayacağız.” dedi.

Alternatif rotalar önerdi

Ukrayna'dan tahıl sevkiyatının gerçekleştirilebilmesi için çeşitli alternatif rotaların bulunduğunu anlatan Putin, söz konusu rotalardan en kolay ve ucuzunun Belarus üzerinden olduğunu vurguladı.

Tahılın, Belarus üzerinden Baltık ülkelerinin limanlarına sevk edilebileceğini belirten Putin, “Oradan da tüm dünyaya gönderilebilir. Ancak bunun için Belarus'a yönelik yaptırımların kaldırılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Putin, diğer rotalar olarak mayınlardan temizlenmesi halinde Ukrayna limanlarını, Polonya’ya, Romanya’ya ve Rusya’nın kontrolündeki limanları gösterdi.

Putin, görüşmeler öncesinde gazetecilere "her zaman Afrika'nın tarafında bulunacaklarını” ifade etti. Afrika ülkeleriyle ilişkilere önem atfettiklerini belirtti. Afrika Birliği Başkanı Macky Sall, görüşmelerden olumlu sonuçlar alındığını ve Putin’in kriz ve yaptırımların ekonomik olarak güçlü olmayan Afrika ülkelerine yol açtığı ciddi problemler konusunda net olduğunu ifade etti.

Afrika ülkeleri tahıl ithalatının yarısından fazlasını Ukrayna ve Rusya’dan sağlıyor. Rusya ile savaş durumundan dolayı Ukrayna limanlarından milyonlarca ton tahıl ihraç edilemiyor. Rusya ve Ukrayna'dan ihraç edilecek tahıllarda problem yaşanmasından dolayı da dünya çapında tahıl fiyatları büyük ölçüde arttı.

AFP / AI, BÖ

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Almanya Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanı Svenja Schulze

"Putin açlığı silah olarak kullanıyor"

"Putin açlığı silah olarak kullanıyor"

Almanya Kalkınma Bakanı Svenja Schulze, Putin'in açlığı bir silah olarak kullandığını belirterek, buna karşı küresel açlıkla mücadele anlaşması imzalanacağını açıkladı.
Ekonomi
18 Mayıs 2022
Ukrayna'da bir buğday tarlası

Türkiye buğdayda sıkıntı yaşar mı?

Türkiye buğdayda sıkıntı yaşar mı?

Dünyada buğday konusunda endişeler artarken sektör temsilcileri Türkiye’nin buğday üretiminde ve tedarikinde kısa vadede ciddi sıkıntı yaşamayacağını belirtiyor. Ancak tedarik sıkıntısı kendisini fiyatlarda gösterebilir.
Gıda güvenliği
21 Mayıs 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkei Kobane-Proteste Ankara Prozess Selahattin Demirtas

AKP’li vekiller Kobani davasını neden izliyor?

Hukuk ve Adalet
34 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkei | Präsident Erdogan

Die Welt: Erdoğan Türkiye’yi 19 yıl öncesine döndürdü

Die Welt: Erdoğan Türkiye’yi 19 yıl öncesine döndürdü

Ekonomi
2 saat önce
Bağışlarla tedarik edilen askeri teçhizat Ukrayna ordusu için "kritik önemde"

Ukrayna ordusu için kitle fonlama kampanyaları

Ukrayna ordusu için kitle fonlama kampanyaları

Politika
4 saat önce
İstanbul Finans Merkezi

IFM: Uluslararası yatırımcı için öncelik hukukun üstünlüğü

IFM: Uluslararası yatırımcı için öncelik hukukun üstünlüğü

Ekonomi
17 saat önce
Ana sayfaya dön