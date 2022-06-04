"Rusya Ukrayna tahılını Türkiye'ye götürüyor"

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya'yı Ukrayna’nın tahılını “çalmakla” ve özellikle Türkiye'ye götürmekle suçladı. Büyükelçi, Twitter hesabından Cuma günü yaptığı açıklamada “Rusya utanmaz ve benzeri görülmemiş bir şekilde Ukrayna tahılını çalıyor ve onu işgal altındaki Kırım’dan çıkarıyor. Bu tahılı Türkiye dahil yabancı ülkelere götürüyor. Bu sorunun çözülmesinde yardım emesi için Türkiye'ye başvurduk” ifadelerini kullandı.

Türkiye, Birleşmiş Milletler’in talebidoğrultusunda Ukrayna tahılının ihraç edilebileceği deniz ticareti rotasını güvence altına almayı önermişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Çarşamba günü konuyu görüşmek üzere Türkiye'yi ziyaret etmesi planlanıyor.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısından önce Ukrayna dünyanın en önemli tahıl ve ayçiçeği ihracatçısı konumundaydı. Kiev, her ay dünya buğdayının yüzde 12'sini, mısırın yüzde 15'ini ve ayçiçeği yağının yüzde 50'sini tedarik ediyordu. Tahıl ithalatına bağımlı yaşayan özellikle Afrika ve Orta Doğu ülkeleri süregelen savaş nedeniyle kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Cuma günü Afrika Birliği temsilcileriyle yaptığı görüşmenin ardından, tahıl sevkiyatının gerçekleştirilebileceği çeşitli rotalardan bahsetti.

Putin, Ukrayna’dan tahıl sevkiyatını Rusya’nın kontrolündeki limanlardan gerçekleştirebileceklerini belirterek, “Bu limanlara yaklaşma güvenliğini garanti edeceğiz, yabancı gemilerin girişini, Azak ve Karadeniz'de her yöne hareketini sağlayacağız.” dedi.

Alternatif rotalar önerdi

Ukrayna'dan tahıl sevkiyatının gerçekleştirilebilmesi için çeşitli alternatif rotaların bulunduğunu anlatan Putin, söz konusu rotalardan en kolay ve ucuzunun Belarus üzerinden olduğunu vurguladı.

Tahılın, Belarus üzerinden Baltık ülkelerinin limanlarına sevk edilebileceğini belirten Putin, “Oradan da tüm dünyaya gönderilebilir. Ancak bunun için Belarus'a yönelik yaptırımların kaldırılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Putin, diğer rotalar olarak mayınlardan temizlenmesi halinde Ukrayna limanlarını, Polonya’ya, Romanya’ya ve Rusya’nın kontrolündeki limanları gösterdi.

Putin, görüşmeler öncesinde gazetecilere "her zaman Afrika'nın tarafında bulunacaklarını” ifade etti. Afrika ülkeleriyle ilişkilere önem atfettiklerini belirtti. Afrika Birliği Başkanı Macky Sall, görüşmelerden olumlu sonuçlar alındığını ve Putin’in kriz ve yaptırımların ekonomik olarak güçlü olmayan Afrika ülkelerine yol açtığı ciddi problemler konusunda net olduğunu ifade etti.

Afrika ülkeleri tahıl ithalatının yarısından fazlasını Ukrayna ve Rusya’dan sağlıyor. Rusya ile savaş durumundan dolayı Ukrayna limanlarından milyonlarca ton tahıl ihraç edilemiyor. Rusya ve Ukrayna'dan ihraç edilecek tahıllarda problem yaşanmasından dolayı da dünya çapında tahıl fiyatları büyük ölçüde arttı.

AFP / AI, BÖ