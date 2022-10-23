Ukraynalı yazar Serhiy Zhadan'a Almanya'dan ödül

Her yıl Frankfurt Kitap Fuarı kapsamında verilen Alman Yayıncılar Birliği Barış Ödülü'ne bu sene Ukraynalı yazar ve müzisyen Serhiy Zhadan layık görüldü. Yazara ödülü Frankfurt Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen törenle verildi.

Birliğin yönetim kurulu başkanı Karin Schmidt-Friederichs açıklamasında, "Zhadan bizi dil, edebiyat ve müzik bakımından büyülüyor" dedi. Schmidt-Friederichs açıklamada, "Ülkesindeki insanlar için gösterdiği çabalar bizi çok etkiliyor. Metro istasyonlarında çalıyor, çatışmaların ortasındaki bölgelerden insanları kurtarıyor, hınca hınç dolu salonların önünde şiirler okuyor ve kentinde yardım malzemeleri dağıtıyor..." ifadelerine yer verdi.

Ukrayna'da çağdaş edebiyatın önde gelen isimleri arasında yer alan Serhiy Zhadan, "Harkiv üstündeki gökyüzü" adlı yeni kitabında Ukrayna'daki savaşı ve insanların hayatta kalma mücadelesini ele alıyor.

Fotoğraf: Ronald Wittek/EPA-EFE

Zhadan Frankfurt'ta yaptığı teşekkür konuşmasında, "Avrupa'da savaş sürerken barış ödülü hakkında konuşuyor olmamız üzücü olduğu kadar da önemli" dedi. Savaşın "zaman ve mekan" algısını değiştirdiğini ifade eden 48 yaşındaki yazar, savaş meydanında bulunanların gelecek planları yapamadığına dikkat çekti. Yazar konuşmasında, savaşın dil üzerinde yarattığı tahribata da vurgu yaparak dili "güvenilir bir araç" olarak kaybetmenin "dayanılmaz" olduğunu söyledi.

Alman Yayınccılar Birliği'nin 25 bin euro tutarındaki barış ödülüne edebiyat, bilim ve sanat dünyasından barış fikrine katkı sağlayan kişiler layık görülüyor. Ödülü alan isimler arasında yazar Orhan Pamuk da bulunuyor.

dpa/BÖ,CÖ