 Ukraynalı denizcilerin takası gündeme gelebilir | AVRUPA | DW | 11.01.2019

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AVRUPA

Ukraynalı denizcilerin takası gündeme gelebilir

Rusya yönetimine yakın Izvestia gazetesinin haberine göre Azak Denizi'nde alıkonulan 24 denizci, Ukrayna'da tutuklu bulunan Rus vatandaşlarına karşılık serbest bırakılabilir.

Ukraynalı denizciler tutuklu olarak yargılanmayı bekliyor.

Ukraynalı denizciler tutuklu olarak yargılanmayı bekliyor.

Rusya'nın geçen Kasım'da Kırım açıklarında alıkoyduğu 24 Ukraynalı askeri takas karşılığında serbest bırakabileceği iddia edildi. Kremlin'e yakın olan Izvestia gazetesine konuşan üst düzey bir Rus diplomat, Rusya'da mahkemeye çıkarılmaları beklenen denizcilerin, Ukrayna'da tutulan çok sayıda Rus vatandaşının takasında kullanılmasının gündemde olduğunu söyledi. Ukraynalı denizcilerin ne zaman hakim karşısına çıkacağı henüz belli değil.

Tutuklu olarak mahkeme gününü bekleyen askerleri serbest bırakılması için ABD ve Avrupa Birliği (AB), devreye girmiş ancak bu girişimler Moskova tarafından geri çevrilmişti.

Rusya donanmasına ait gemiler, Kırım Yarımadası'nda Karadeniz ile Azak Denizi'ni birbirine bağlayan Kerç Boğazı civarında seyreden Ukrayna donanmasına ait üç gemiyi "karasularını ihlal ettiği" gerekçesiyle ateş açarak durdurmuş ve üç gemiyi içindeki 24 mürettebat ile alıkoymuştu. İki ülke arasında askeri gerilim tırmanırken, Rusya sınırında olağanüstü hal ilan eden Kiev yönetimi Moskova'yı saldırganlıkla suçlamıştı.

Mahkemece tutuklanan askerler kendilerini "savaş esiri" olarak tanımlıyor, Moskova ise bunu reddediyor.

rtr/GY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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