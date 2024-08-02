Ukrayna'dan yüz binlerce kişinin daha göç etmesi bekleniyor

Ukrayna Merkez Bankası tarafından Perşembe günü yayınlanan bir rapora göre bu yıl 400 bin Ukraynalının ülkesini terk etmesi bekleniyor. Raporda önümüzdeki yıl ise 300 bin kişinin başka ülkelere göç edeceği öngörülüyor.

Merkez Bankası göç eğilimindeki artış beklentisine gerekçe olarak, ülkedeki enerji sistemlerinin son zamanlarda yoğunlaşan Rus saldırıları nedeniyle büyük ölçüde tahrip edilmesini gösteriyor. Hazırlanan raporda, enerji sevkiyatında yaşanacak sıkıntıların uzun süreli elektrik kesintileri ve ısıtma yetersizliği olarak kendini göstereceği de ifade ediliyor.

Rus ordusu yaşanan savaşta bu yıl içinde büyük ölçüde Ukrayna elektrik şebekelerini hedef aldı. Rusya'nın Ukrayna enerji sektörüne yönelik saldırılarında çok sayıda enerji santrali hasar gördü ya da tahrip edildi. Bu durum büyük çaplı elektrik kesintilerine neden olurken, özellikle önümüzdeki kış için endişeleri artırdı.

Merkez Bankası raporunda ayrıca elektrik kesintilerinin, iş gücüne olan talebin düşmesine ve göçün artmasına neden olduğuna vurgu yapılırken, bu durumun da ekonomi üzerinde olumsuz etki yarattığı kaydedildi.

Harkiv'de Rus bombalarının hedefi olan enerji santrali Fotoğraf: Sergey Bobok/AFP

Hava savunması yetersiz

Ukraynalı yetkililer tahrip olan enerji hatlarında yapılan onarımlar nedeniyle enerji arz durumunun nispeten iyileştiğini belirtseler de hava savunmasının yetersiz olması nedeniyle Rus ordusunun her an santrallere yeniden saldırabileceği uyarısında bulunuyor.

Birleşmiş Milletler (BM) tahminlerine göre 2024 yıl sonu itibarıyla en az 6,7 milyon Ukraynalı yurt dışında yaşıyor olacak.

Uzmanlar, Rusya saldırısı öncesinde 41 milyon olan Ukrayna nüfusunun geçen yıl 28 ila 34 milyon arasında bir sayıya düştüğünü tahmin ediyor.

Ukrayna'da ilk ve son nüfus sayımının yapıldığı 2001 yılında, ülkede 48 milyon kişinin yaşadığı kayıt altına alınmıştı.

Ukrayna'da nüfustaki gerilemede Rusya'nın ilhak ettiği topraklarda kalanlar ve savaş nedeniyle yurt dışına gidenler kadar doğum oranlarındaki düşüş de etkili oluyor.

AFP / TY,ET

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