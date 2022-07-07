Ukrayna'dan Türkiye'ye Zhibek Zholy tepkisi

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rus bandıralı yük gemisi Zhibek Zholy'nin demir alarak Türkiye'den ayrılmasına izin verilmesinin, "kabul edilemez bir durum" olduğunu ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kiev Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırdı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Sakarya'nın Karasu Limanı'ndan ayrılan geminin Ukrayna'dan çalınan tahılla yüklü olduğunu dile getirerek, söz konusu geminin limanı ve Türk sularını terk etmesine izin veren yetkilileri eleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Zhibek Zholy'e Türk makamlarınca el konduğu yönündeki haberleri yalanlamış, ve 7 bin 146 detveyt tonluk geminin Türkiye'de "standart prosedürlerden geçirildiğini" duyurmuştu.

Ukrayna Başsavcılığı ise daha önce, Türkiye Adalet Bakanlığı'na bir mektup göndererek Rus işgali altındaki Berdyansk limanından yola çıkan ve Karasu Limanı'na giden yük gemisine el konmasını istemiş, bu talebe gerekçe olarak da gemiye Ukrayna'ya ait 4 bin 500 ton tahıl yüklendiğini ileri sürmüştü.

Reuters,DW / ET,EC