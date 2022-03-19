Türkiye

Ukrayna'dan Türkiye'ye dönen öğrenciler ne yapacak?

Rusya'nın işgal kararıyla Ukrayna'da başlayan savaş nedeniyle, ülkede yaşayan binlerce Türk de ülkeyi terk ederek Türkiye'ye döndü. Aralarında çok sayıda üniversite öğrencisi de var. Savaşın devam etmesi sebebiyle öğrencilerin eğitimi yarıda kaldı. Şimdi binlerce öğrenci eğitimine Türkiye'de devam etmek istiyor. Ve bu bunun için de YÖK'ün kendilerine çözüm sunmasını bekliyor.