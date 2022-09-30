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Volodimir Zelenskiy
Volodimir ZelenskiyFotoğraf: Gleb Garanich/REUTERS
PolitikaUkrayna

Ukrayna'dan NATO'ya üyelik başvurusu

11 dakika önce

Rusya’nın bugün Ukrayna’nın dört bölgesini ilhak etmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, hızlandırılmış katılım süreci için NATO’ya resmen başvurduklarını açıkladı.

https://www.dw.com/tr/ukraynadan-natoya-%C3%BCyelik-ba%C5%9Fvurusu/a-63300921

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'da işgal altındaki dört bölgeyi Rus topraklarına katan anlaşmaları imzalamasının ardından Ukrayna NATO üyeliği için başvurduğunu açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin hızlı bir üyelik süreci için NATO'ya resmen başvurduğunu bildirdi. Zelenskiy, "NATO'ya hızlandırılmış katılım için Ukrayna'nın resmi başvurusunu imzalayarak kararlı bir adım atmış oluyoruz” dedi.

"Artık Putin ile müzakere etmeyeceğiz”

Zelenskiy, Putin'in ilhak anlaşmaları için düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada Ukrayna'yı savaşı sona erdirmek üzere müzakere masasına çağırmasıyla ilgili olarak da, "Ukrayna Rusya ile müzakerelere hazırdır. Ama farklı bir Rus Devlet Başkanı ile” dedi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın dört bölgesinin Rusya'ya ilhakıyla ilgili bugün askeri kurmaylarla yaptığı olağanüstü toplantıya da değinerek, toplantıda Rus işgali altındaki toprakların kurtarılması için bundan sonra atılacak adımların masaya yatırıldığını, ayrıca orduya silah sevkiyatı ve Rusya'nın bundan sonra atması olası adımların da görüşüldüğünü kaydetti.

rtr/BK,JD

 

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