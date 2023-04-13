  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
2023 Seçimleri
Kahramanmaraş depremi
Türkiye Ekonomisi
NATO'nun 2021'de Karadeniz'deki Deniz Meltemi (Sea Breeze) tatbikatına katılan savaş gemileri.
NATO'nun 2021'de Karadeniz'deki Deniz Meltemi (Sea Breeze) tatbikatına katılan savaş gemileri.Fotoğraf: picture alliance / ASSOCIATED PRESS
PolitikaUkrayna

Ukrayna'dan "Karadeniz NATO denizi olsun" çağrısı

2 saat önce

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, NATO'yu Karadeniz'in güvenliğinde daha büyük rol oynamaya çağırırken Rusya'dan "Karadeniz asla NATO denizi olmayacak" yanıtı geldi.

https://p.dw.com/p/4Pzkl

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, NATO'nun Karadeniz'in güvenliğinde daha büyük bir rol oynaması gerektiğini belirterek Ukrayna hava ve füze savunma sistemlerinin İttifak sistemlerine entegre edilmesi çağrısı yaptı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te Uluslararası Kırım Platformu toplantısı çerçevesinde düzenlenen Birinci Karadeniz Güvenlik Konferansına görüntülü bağlantı yoluyla katılan Kuleba, Karadeniz'in tüm Avrupa'yı huzurlu ve gelecek odaklı kılmak adına büyük önem taşıdığını söyledi.

Kuleba, "Maalesef Karadeniz, tehditler ihmal edildiğinde durumun nasıl hızla kötüleşebileceğinin de bir göstergesi olmuştur. Karadeniz'i aynı Baltık Denizi gibi bir NATO denizine dönüştürme vakti gelmiştir" ifadelerini kullandı.

"Batı'nın tutarlı bir stratejisi yok"

"Ortak Rusya sorununa" karşı birlikte hareket etmenin önemli olduğunu vurgulayan Ukrayna Dışişleri Bakanı, "Örneğin uzmanların da dile getirdiği, Ukrayna hava ve füze savunma sistemlerinin Baltık Denizi ve Karadeniz'deki müttefik sistemlere entegre edilmesi fikrini destekliyorum" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro KulebaFotoğraf: Volodymyr Tarasov/Avalon/Photoshot/picture alliance

Bölgede kendini tehdit altında hisseden tüm ülkelerin kapsamlı bir güvenlik ağı oluşturmak için çaba göstermesi gerektiğini belirten Kuleba, "Üzülerek söylüyorum ki, Batı'nın tutarlı bir Karadeniz stratejisi yok. Rusya'nın ise hep oldu: Saldırgan, rövanşist, barbarca bir strateji" diye konuştu.

Rusya: Karadeniz asla bir NATO denizi olmayacak

Kuleba'nın açıklamalarına Rusya'dan yanıt gecikmedi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, "Karadeniz asla bir NATO denizi olmayacak" dedi.

Finlandiya'nın 4 Nisan'da NATO'ya tam üye olmasının ardından İsveç'in de İttifak'a üyelik sürecinin tamamlanması durumunda Rusya dışında Baltık Denizi'ne kıyısı bulunan tüm ülkeler İttifak üyelerinden oluşacak. İsveç'in üyeliği, Türkiye ve Macaristan dışındaki diğer tüm NATO üyeleri tarafından onaylanmış durumda. Türkiye'den meclis onayının 14 Mayıs seçimleri sonrasında çıkması bekleniyor.

Karadeniz'e kıyısı bulunan ülkeler arasında Türkiye, Romanya ve Bulgaristan NATO üyesiyken Ukrayna ve Gürcistan İttifak'a üye olmak istiyor.

rtr/BK,JD

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

ABD'den Karadeniz'de Rusya'ya karşı eylem çağrısı

ABD'den Karadeniz'de Rusya'ya karşı eylem çağrısı

Karadeniz gezisini Romanya'daki temaslarıyla tamamlayan ABD Savunma Bakanı Austin, "Rus tehdidine karşı eylem" çağrısı yaptı. Eski Genelkurmay Başkanı, "Karadeniz ulusal çıkarımızdır" dedi.
Politika20 Ekim 2021
Amerikan Donanması'na ait savaş gemisi ''USS Ross'' Odessa Limanı açıklarında

Karadeniz’de dev tatbikat Moskova’ya rağmen başladı

Karadeniz’de dev tatbikat Moskova’ya rağmen başladı

32 ülkeden binlerce askerin katıldığı Karadeniz'de yapılan "Sea Breeze 2021" askeri tatbikatı, Moskova’dan gelen tepkilere rağmen başladı. Tatbikat, 1997’den bu yana düzenlenen bu türdeki tatbikatların en geniş çaplısı.
Politika28 Haziran 2021
NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg

NATO Karadeniz’deki askeri varlığını güçlendirecek

NATO Karadeniz’deki askeri varlığını güçlendirecek

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İttifak’ın Karadeniz’deki askeri varlığını güçlendireceğini ilan etti. ABD Savunma Bakanı Mattis ise ortaklarına destek sözü verdi.
Politika16 Şubat 2017
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Ön planda flu Türkiye ve Avrupa Birliği bayrakları, arka planda Haliç ve İstanbul'un tarihi yarımadasından bir kesit - (05.05.2017)

Avrupa hükümetlerine 14 Mayıs sonrasına hazırlık çağrısı

Politika7 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

İnsan hakları vaatleri: Tutulmayan sözler beyannamede

İnsan hakları vaatleri: Tutulmayan sözler beyannamede

Politika9 saat önce
Mersin'de oy kullanan bir kadın - (07.06.2015)

Türkiye'yi daha "kadınsız" bir Meclis mi bekliyor?

Türkiye'yi daha "kadınsız" bir Meclis mi bekliyor?

Politika21 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttfakı'nın liderleri, TCG Anadolu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim töreninde - (10.04.2023)

Erdoğan'ın vaatleri hayata geçebilir mi?

Erdoğan'ın vaatleri hayata geçebilir mi?

Ekonomi21 saat önce
Çin Halk Cumhuriyeti bayrağı önünde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Tayvan gerçekten Avrupa'nın sorunu mu?

Tayvan gerçekten Avrupa'nın sorunu mu?

Politika23 saat önce
TBMM Genel Kurulu

Kulis: Seçim sonrası 50+1 gündemi planlanıyor

Kulis: Seçim sonrası 50+1 gündemi planlanıyor

Politika24 saat önce

Almanya'da "AKP seçim etkinliği" alarmı

Almanya'da "AKP seçim etkinliği" alarmı

Politika7 saat önce
Ana sayfaya dön