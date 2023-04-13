Ukrayna'dan "Karadeniz NATO denizi olsun" çağrısı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, NATO'nun Karadeniz'in güvenliğinde daha büyük bir rol oynaması gerektiğini belirterek Ukrayna hava ve füze savunma sistemlerinin İttifak sistemlerine entegre edilmesi çağrısı yaptı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te Uluslararası Kırım Platformu toplantısı çerçevesinde düzenlenen Birinci Karadeniz Güvenlik Konferansına görüntülü bağlantı yoluyla katılan Kuleba, Karadeniz'in tüm Avrupa'yı huzurlu ve gelecek odaklı kılmak adına büyük önem taşıdığını söyledi.

Kuleba, "Maalesef Karadeniz, tehditler ihmal edildiğinde durumun nasıl hızla kötüleşebileceğinin de bir göstergesi olmuştur. Karadeniz'i aynı Baltık Denizi gibi bir NATO denizine dönüştürme vakti gelmiştir" ifadelerini kullandı.

"Batı'nın tutarlı bir stratejisi yok"

"Ortak Rusya sorununa" karşı birlikte hareket etmenin önemli olduğunu vurgulayan Ukrayna Dışişleri Bakanı, "Örneğin uzmanların da dile getirdiği, Ukrayna hava ve füze savunma sistemlerinin Baltık Denizi ve Karadeniz'deki müttefik sistemlere entegre edilmesi fikrini destekliyorum" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba Fotoğraf: Volodymyr Tarasov/Avalon/Photoshot/picture alliance

Bölgede kendini tehdit altında hisseden tüm ülkelerin kapsamlı bir güvenlik ağı oluşturmak için çaba göstermesi gerektiğini belirten Kuleba, "Üzülerek söylüyorum ki, Batı'nın tutarlı bir Karadeniz stratejisi yok. Rusya'nın ise hep oldu: Saldırgan, rövanşist, barbarca bir strateji" diye konuştu.

Rusya: Karadeniz asla bir NATO denizi olmayacak

Kuleba'nın açıklamalarına Rusya'dan yanıt gecikmedi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, "Karadeniz asla bir NATO denizi olmayacak" dedi.

Finlandiya'nın 4 Nisan'da NATO'ya tam üye olmasının ardından İsveç'in de İttifak'a üyelik sürecinin tamamlanması durumunda Rusya dışında Baltık Denizi'ne kıyısı bulunan tüm ülkeler İttifak üyelerinden oluşacak. İsveç'in üyeliği, Türkiye ve Macaristan dışındaki diğer tüm NATO üyeleri tarafından onaylanmış durumda. Türkiye'den meclis onayının 14 Mayıs seçimleri sonrasında çıkması bekleniyor.

Karadeniz'e kıyısı bulunan ülkeler arasında Türkiye, Romanya ve Bulgaristan NATO üyesiyken Ukrayna ve Gürcistan İttifak'a üye olmak istiyor.

rtr/BK,JD

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