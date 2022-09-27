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Fotoğraf: Matthias Balk/dpa/picture alliance
GöçAlmanya

Ukrayna’dan göç: Almanya nüfusu 84 milyonu geçti

2 saat önce

Almanya’nın nüfusu ilk kez 84 milyonun üstüne çıktı. Tarihi nüfus artışında savaştan kaçarak Almanya’ya gelen 749 bin Ukraynalı rol oynadı.

https://www.dw.com/tr/ukraynadan-g%C3%B6%C3%A7-almanya-n%C3%BCfusu-84-milyonu-ge%C3%A7ti/a-63255922

Almanya'nın nüfusu, tarihinde ilk kez 84 milyonun üstüne çıktı. Federal İstatistik Dairesi'nin bugün açıkladığı verilere göre 2022'nin ilk yarısında nüfus, 2021 sonuna oranla yüzde 1 arttı, nüfusa 843 bin kişi eklenmiş oldu. 2021 yılında nüfus artışı 82 bin kişiyle sadece yüzde 0,1 olarak gerçekleşmişti.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaş, bu belirgin artışta etkili oldu. 30 Haziran 2022 itibarıyla Almanya'da yaşayan Ukraynalıların sayısı 749 bin kişi arttı. Almanya'ya bu yıl içinde gelen Ukraynalılardan 501 binini kadın ve kız çocukları, 248 binini erkeklerin oluşturduğu bildirildi.

İstatistik Dairesi, benzer nüfus artışlarına şimdiye kadar sadece 1992 ve 2015 yıllarında rastlandığına işaret etti. Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının ardından Doğu Avrupa ülkelerinde sınırların açılması ve Yugoslavya Savaşı nedeniyle 1992'de 700 bin kişi Almanya'ya gelmişti. 2015 yılında da başta Suriye olmak üzere Irak ve Afganistan'dan toplam 978 bin kişi Almanya'ya kaçtı.

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DW/BK,BÖ

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