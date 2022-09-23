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Fotoğraf: Yegor Aleyev/TASS/dpa/picture alliance
PolitikaUkrayna

Ukrayna'daki referandumlar: Rusya'dan ilhak açıklaması

2 saat önce

Ukrayna'da Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki dört bölgedeki tartışmalı referandumlar başladı. Rusya oylamalardan sonra söz konusu bölgeleri hızla ilhak edeceğini açıkladı.

https://www.dw.com/tr/ukraynadaki-referandumlar-rusyadan-ilhak-a%C3%A7%C4%B1klamas%C4%B1/a-63220834

Ukrayna'da Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki dört bölgede Rusya'ya ilhak konusunda düzenlenen tartışmalı referandumlar Cuma günü uluslararası tepkilere rağmen başladı.

Ukrayna ve Batılı ülkeler tarafından tanınmayan referandumlar Ukrayna'nın doğusunda Donetsk ve Luhansk ile güneyindeki Zaporijya ve Herson bölgelerinde Salı gününe kadar sürecek.

Kremlin, tartışmalı referandumların yapıldığı dört bölgede Rusya'ya katılma yönünde bir karar çıkacağına inanıyor. Referandum sonucunda Rusya'nın bu bölgeleri ilhak etmesi bekleniyor.

"İlhak süreci hızlı olacak"

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov Cuma günü Rus haber ajanslarına yaptığı açıklamada, söz konusu bölgelerin ilhak sürecinin hızlı bir şekilde sonuçlanacağını söyledi.

Sözcü, Ukrayna'nın bu toprakları geri alma girişimlerinin de Rusya Federasyonu'na yönelik bir saldırı olarak değerlendirileceğini vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce yaptığı açıklamada, adı geçen toprakları savunmak için tüm araçları kullanacağını belirtmişti.

Reformlar neden tartışmalı?

Oylama, Ukrayna yönetiminin rızası olmadan ve sıkıyönetim altında yapıldığı ve demokratik standartlara uymadığı gerekçesiyle Ukrayna ve Batı ülkeleri tarafından gerçek bir referandum olarak kabul edilmiyor. Ayrıca uluslararası bağımsız gözlemcilerin tartışmalı referandumları özgürce izlemelerine de izin verilmiyor.

dpa/TY,BK

 

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