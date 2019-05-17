 Ukrayna′da yeni Devlet Başkanı meclisi feshetti | DÜNYA | DW | 20.05.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Ukrayna'da yeni Devlet Başkanı meclisi feshetti

Ukrayna'nın yeni Devlet Başkanı Volodimir Selenski yemin ederek göreve başladı. Selenski'nin ilk işi parlamentoyu feshederek erken seçim ilan etmek oldu.

Ukraine Kiew Amtseid von Präsident Wolodymyr Selenskyj (Reuters/V. Ogirenko)

41 yaşındaki komedyen Volodimir Selenski bugün yemin ederek Ukrayna'nın yeni Devlet Başkanı olarak göreve başladı. Selenski göreve başlarken yaptığı konuşmada parlamentoyu feshettiğini açıklayarak iki ay sonrası için erken seçim ilan etti.

Ukrayna parlamentosunda eski devlet başkanı Petro Poroşenko'ya destek veren siyasetçilerin ağırlığı bulunuyor. Ukrayna'da siyasetin yeni aktörü olan Selenski'nin partisi "Halkın Hizmetkarı" ise parlamentoda temsil edilmiyor.

Geçen ay yapılan seçimlerde devlet başkanlığı yarışını kazanan Selenski, ilk işinin Doğu Ukrayna'da Rusya ile 5 yıldır devam eden gerilimde ateşkesi sağlamak olacağını söyleyerek, Rusya ile diyalog kurulmasının ancak alıkonulan denizcilerin serbest bırakılması ve ilhak edilen Ukrayna topraklarının iadesi durumunda olabileceğini söyledi.

Selenski milletvekilllerine seslenerek iki ay sonra yapılacak erken seçimlere kadar dokunulmazlığı kaldıran ve devlet görevlilerinin illegal yollardan varlık edinmesini yasaklayan yasaları meclisten geçirmeleri çağrısında bulundu.

Selenski milletvekilllerine hitaben yaptığı konuşmada "Bunun için iki ayınız var. Bunu yapın ve madalyayı hak edin" diyerek parlamentoyu feshetti.

Ukrayna'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile ikinci tura kalan Selenski, oyların yüzde 73'ünü almıştı. Poroşenko, 2014 yılında Rusya yanlısı Viktor Yanukoviç'i koltuğundan eden sokak gösterilerinin ardından Avrupa'nın en fakir ülkeleri arasında yer alan Ukrayna'da iktidara gelmişti.

DW, Reuters/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Ukrayna'da koalisyon hükümeti dağıldı

Volodimir Selenski'nin Devlet Başkanı koltuğuna oturmasına günler kala Ukrayna'da koalisyon krizi yaşanıyor. Koalisyon ortağı Halk Cephesi hükümetten ayrıldı. (17.05.2019)  

Ukrayna’da komedyen Selenski zafer kazandı

Ukrayna’da birkaç ay öncesine kadar siyasetin içinde bulunmayan komedyen Volodimir Selenski, devlet başkanlığı seçimlerinden, mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun üç katı oy alarak galip çıktı. (22.04.2019)  

Benzer içerik

Ukraine Präsidentschaftskandidat Wolodymyr Selenskyj

Ukrayna'da koalisyon hükümeti dağıldı 17.05.2019

Volodimir Selenski'nin Devlet Başkanı koltuğuna oturmasına günler kala Ukrayna'da koalisyon krizi yaşanıyor. Koalisyon ortağı Halk Cephesi hükümetten ayrıldı.

Wahlen Ukraine Volodymyr Zelenskiy

Ukrayna’da komedyen Selenski zafer kazandı 22.04.2019

Ukrayna’da birkaç ay öncesine kadar siyasetin içinde bulunmayan komedyen Volodimir Selenski, devlet başkanlığı seçimlerinden, mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun üç katı oy alarak galip çıktı.

Ukraine Kiew Präsidentschaftswahl

Ukrayna devlet başkanını seçiyor 21.04.2019

Ukrayna'da devlet başkanlığı yarışının ikinci turu düzenleniyor. Seçimlerin öncesinde yapılan kamuoyu araştırmaları komedyen Volodimir Selenski'nin rakibi Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun önünde olduğunu ortaya koydu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Ukraine Kiew Amtseid von Präsident Wolodymyr Selenskyj (Reuters/V. Ogirenko)

Ukrayna'da yeni Devlet Başkanı meclisi feshetti

Ukrayna'nın yeni Devlet Başkanı Volodimir Selenski yemin ederek göreve başladı. Selenski'nin ilk işi parlamentoyu feshederek erken seçim ilan etmek oldu.  

FOTO-GALERİ

default

Anıtkabir'de 100'üncü yıl coşkusu

Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919’da başlattıkları mücadele, 100’üncü yıldönümünde büyük coşkuyla anıldı.  