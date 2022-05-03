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Türkiye Ekonomisi
Toplum

Ukrayna’da taşıyıcı annelerin bebeklerine ne olacak?

6 saat önce

Savaş nedeniyle Ukrayna'daki taşıyıcı anneler endişeli. Bebeğini taşıdığı çiftlere ve aracı firmaya ulaşamayan taşıyıcı anneler doğuracakları çocuklara ne olacağını bilmiyor. Kiev'de bir kliniği ziyaret ettik.

https://www.dw.com/tr/ukraynada-ta%C5%9F%C4%B1y%C4%B1c%C4%B1-annelerin-bebeklerine-ne-olacak/video-61680822
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