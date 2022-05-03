Ukrayna’da taşıyıcı annelerin bebeklerine ne olacak?

6 saat önce 6 saat önce

Savaş nedeniyle Ukrayna'daki taşıyıcı anneler endişeli. Bebeğini taşıdığı çiftlere ve aracı firmaya ulaşamayan taşıyıcı anneler doğuracakları çocuklara ne olacağını bilmiyor. Kiev'de bir kliniği ziyaret ettik.