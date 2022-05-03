Ukrayna’da taşıyıcı annelerin bebeklerine ne olacak?

ToplumUkrayna’da taşıyıcı annelerin bebeklerine ne olacak?To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoToplum6 saat önce6 saat önceSavaş nedeniyle Ukrayna'daki taşıyıcı anneler endişeli. Bebeğini taşıdığı çiftlere ve aracı firmaya ulaşamayan taşıyıcı anneler doğuracakları çocuklara ne olacağını bilmiyor. Kiev'de bir kliniği ziyaret ettik.https://www.dw.com/tr/ukraynada-ta%C5%9F%C4%B1y%C4%B1c%C4%B1-annelerin-bebeklerine-ne-olacak/video-61680822Reklam