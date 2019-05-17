 Ukrayna’da Selenski’nin partisinden seçim zaferi | DÜNYA | DW | 22.07.2019

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DÜNYA

Ukrayna’da Selenski’nin partisinden seçim zaferi

Ukrayna’da Devlet Başkanı Selenski’nin partisi parlamento seçimlerinde birinci oldu. Batı yanlısı genç siyasetçi, bu zaferle parlamentoyu da arkasına almış oldu.

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Ukrayna'da dün yapılan genel seçimlerin sonuçları netleşmeye başladı. Pazartesi sabahı itibarıyla oyların yüzde 30'u sayılırken Devlet Başkanı Volodimir Selenski'nin partisi "Halkın Hizmetkarı" oyların yüzde 42'sini aldı. İkinci sırada ise yüzde 13 ile Yuri Boyko liderliğindeki Rusya yanlısı muhalefet platformu geliyor. Eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun Avrupa Dayanışma Partisi ise yüzde 8 ile üçüncü oldu.

Savaşın sona erdirilmesi ve yolsuzlukla mücadele

Ünlü bir komedyen olan Selenski nisan ayında devlet başkanlığına seçilmiş ve seçilmesinin ardından ülkeyi erken seçime götürmüştü. Selenski'nin başlıca vaatleri arasında ülkenin doğusundaki silahlı çatışmaların sona erdirilmesi bulunuyor. Genç siyasetçi, seçim sonrasında başkent Kiev'de yaptığı açıklamada Rusya'daki Ukraynalı tutukluların geri alınması ve yolsuzlukla mücadelenin "en öncelikli görevler" olduğunu söyledi. Selenski ünlü rock yıldızı Svyatoslav Vakarçuk'un Ses Partisi ile koalisyon görüşmelerine başlamak istediklerini de ifade etti. Vakarçuk'un partisinde sivil toplum temsilcileri ve yolsuzlukla mücadelede ülkenin tanınmış isimleri yer alıyor. Ses Partisi'nin tahminlere göre seçimde oyların yüzde 6,5'unu alacağı tahmin ediliyor.

Ukraine | Wahlen | Präsident Zelenskiy

Oyların yüzde 7,4'ünü almayı başaran eski başbakan Yulya Timoşenko'nun Tüm Ukraynalılar Birliği "Anavatan" da Selenski'ye koalisyon önerisinde bulundu. Selenski ise öncelikle siyasetin yeni yüzleriyle birlikte çalışmak istediğini ifade etti.

"Küçük bir devrim"

Siyasi gözlemcilere göre Ukrayna'da yapılan seçimde ülkenin son 20 yıldır kaderini belirleyen bir milletvekilleri kuşağı parlamento dışında kalmış oldu. Alman Yeşiller partisi milletvekili Manuel Sarrazin, "Ukrayna'daki seçim sonucu küçük bir devrimden farksız" yorumunu yaptı. Sarrazin, "İnsanlar şimdiye kadar yolsuzluğa bulaşmış ve güvenilmez siyasi kadroyu cezalandırdı ve yeni seçilmiş devlet başkanı Selenski'ye parlamentoda güçlü bir temsil kazandırmış oldu" dedi.

dpa / EC, HT

©Deutsche Welle Türkçe

 

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