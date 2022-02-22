 Ukrayna′da sınırdaki köylüler anlatıyor: ″Korkuyoruz″ | DÜNYA | DW | 23.02.2022

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Ukrayna'da sınırdaki köylüler anlatıyor: "Korkuyoruz"

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgeler Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıması sekiz yıldır devam eden kırılgan ateşkesi tehdit ediyor. Ayrılıkçı bölgelere sınırı olan köylerde yaşayan insanlar olası bir çatışmadan korkuyor. Her şeye rağmen hayat, olası bir Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde de olsa akmaya devam ediyor. DW'nin sınırdaki köylerden izlenimleri.

Video izle 05:38

Multimedya Bölümü

DW Haber - 22.02.2022

DW Haber - 22.02.2022 22.02.2022

DW Haber - 21.02.2022

DW Haber - 21.02.2022 21.02.2022

Sovyetler'in dağılışından 30 yıl sonra yeni nesil ne düşünüyor?

Sovyetler'in dağılışından 30 yıl sonra yeni nesil ne düşünüyor? 21.01.2022

In der Türkei wird jedes Jahr am 30. August der Sieg der Türken in der Schlacht bei Dumlupinar im türkischen Befreiungskrieg (1919-1923) gefeiert. Das Foto zeigt türkischer Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan mit der Präsident des türkischen Amtes für religiöse Angelegenheiten (Diyanet) Ali Erbas während des gestrigen Zeremonie

Diyanet İşleri Başkanlığı yurt dışında da büyüyor 27.09.2021

İlgini çekebilir

Ein Pumpe arbeitet in einem Ölfeld. Angesichts rasant gestiegener Energiepreise hat US-Präsident Joe Biden die Freigabe von 50 Millionen Barrel Öl aus der strategischen Reserve angeordnet. (zu dpa Biden öffnet wegen gestiegener Ölpreise strategische Reserven) +++ dpa-Bildfunk +++

Rusya-Ukrayna gerilimi piyasaları sarsıyor 22.02.2022

Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı bölgeleri tanıması ile Ukrayna krizinin tırmanmasıyla, piyasalarda düşüş yaşanırken, petrol fiyatları zirve yaptı. Türk Lirası değer kaybediyor.

Ukrainian service members ride at a infantry fighting vehicle on the front line near the village of Zaitseve in the Donetsk region, Ukraine February 19, 2022. REUTERS/Gleb Garanich

Ukrayna’nın doğusunda çatışmalar şiddetleniyor 22.02.2022

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelerinin bağımsızlığını tanıma kararının ardından bölgede Ukrayna ordusu ve ayrılıkçılar arasındaki çatışmaların arttığı bildiriliyor.

The Port of Haydarpaşa in Istanbul, Turkey, August 2019

Ukrayna: Krizin faturası Türkiye'ye çıkabilir 23.02.2022

Rusya ile Ukrayna krizi Türkiye ekonomisi için de farklı bir anlam ifade ediyor. İş dünyası temsilcilerine göre bu krizde Rusya ve Ukrayna'dan sonra en fazla etkilenebilecek ülke Türkiye.

Russian President Vladimir Putin delivers a video address to the nation, following the initiative of the country's lower house of parliament and security council to recognise two Russian-backed breakaway regions in eastern Ukraine as independent entities, in Moscow, Russia, in this picture released February 21, 2022. Sputnik/Alexey Nikolsky/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Rusya'dan gerilimi tırmandıracak açıklamalar 22.02.2022

Kremlin, Ukrayna'nın doğusunda tanıdığı bölgelerin hükümet birliklerinin bulunduğu alanları da kapsadığını açıkladı. Dışişleri Bakanı Lavrov da Kiev hükümetinin doğu bölgelerindeki egemenliğini sorguladı.