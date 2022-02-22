DÜNYA

Ukrayna'da sınırdaki köylüler anlatıyor: "Korkuyoruz"

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgeler Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıması sekiz yıldır devam eden kırılgan ateşkesi tehdit ediyor. Ayrılıkçı bölgelere sınırı olan köylerde yaşayan insanlar olası bir çatışmadan korkuyor. Her şeye rağmen hayat, olası bir Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde de olsa akmaya devam ediyor. DW'nin sınırdaki köylerden izlenimleri.