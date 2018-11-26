Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edildi

Rusya ile Azak Denizi'nde yaşanan askeri gerginliğin ardından Ukrayna parlamentosu sıkıyönetime geçilmesini öngören kararı onayladı. Sıkıyönetim 28 Kasım'dan itibaren 30 gün süreyle geçerli olacak.

450 üyeli parlamentoda beş saat süren görüşmelerin ardından 276 milletvekili Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun sıkıyönetim ilan edilmesini öngören kararnamesine onay verirken, 30 milletvekili ise bu kararnameye karşı çıktı. Kararname uyarınca sıkıyönetim ülkenin Rusya ile sınır olan bölgelerinde ve Karadeniz kıyısında geçerli olacak. Milletvekilleri ayrıca devlet başkanlığı seçimlerinin 31 Mart 2019'da yapılmasını da kararlaştırdı.

Poroşenko, Ukrayna'ya yönelik ciddi tehdit nedeniyle sıkıyönetimin gerekli olduğunu belirterek, bunun savaş ilanı anlamına gelmediğini söyledi. Poroşenko, sıkıyönetimin tek amacının Rusya ile artan gerilim nedeniyle Ukrayna'nın savunmasını güçlendirmek olduğunu belirtti.

Rusya, alıkoyduğu Ukrayna gemilerinin karasularını ihlal ettiğini savunuyor.

Ülkede sıkıyönetim kararı, Rusya'nın, ilhak ettiği Kırım Yarımadası'nın karasuları açıklarında Karadeniz'den Azak Denizi'ne girmeye çalışan Ukrayna donanmasına ait üç gemiye ateş açması ve gemileri personeli ile birlikte alıkoymasının ardından geldi. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Pazar akşamı gerçekleşen olayı "askeri saldırı" olarak nitelemiş ve ülkede 60 gün süreyle "savaş durumu" ilan edilmesini önermişti.

Trump'tan açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke arasında yaşanan gerilimle ilgili ilk kez konuştu. Trump yaşananlardan hoşlanmadığını belirterek, "Umarım durum düzelecektir" dedi. Trump, durumu Avrupalı liderlerle birlikte ele aldıklarını söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliği görüşmek üzere acil toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Rusya'ya Karadeniz'deki "yasadışı davranışlarını derhal sonlandırması" yönünde çağrıda bulundu. Ukrayna'nın BM Daimi Temsilci Vladimir Yelçenko ise Rusya'nın Ukrayna gemilerinin Rusya'nın sınırlarını ihlal ettiği iddiasının "düpedüz bir yalan" olduğunu belirtti ve Rusya ile yaşanan gerilimin "uluslararası barış ve güvenliğe açık bir tehdit" olduğunu ifade etti.

Rusya, alıkonulan Ukrayna gemileri ve personelinin serbest bırakılması için NATO'dan ve AB ülkelerinden gelen çağrılara yanıt henüz olumlu bir karşılık vermedi.

dpa,rtr/GY,DÇÜ

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