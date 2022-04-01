 Ukrayna′da Rusya için savaşan Çeçenler | DÜNYA | DW | 04.04.2022

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Ukrayna'da Rusya için savaşan Çeçenler

Çeçen askerler, yıllardır Ukrayna'nın doğusunda Rus yanlısı ayrılıkçıların yanında savaşıyordu. Şimdi de Ukrayna’nın birçok bölgesinde Rusya ordusuna destek oluyorlar. Çoğunlukla savaş alanında yaptıkları yüzünden gaddarlıkla suçlanan Çeçen milisler Putin'in emir eri olarak görülüyor. Ancak bazı Çeçenler ise Ukrayna tarafında savaşmayı tercih etmiş. Yani savaş içinde bir başka savaş daha var.

Video izle 02:56

Multimedya Bölümü

Karadeniz’de ortaya çıkan mayınlar endişeye yol açtı. Peki, bu mayınların yarattığı olası tehlikeler neler?

Karadeniz'deki mayınlar endişeye yol açıyor 01.04.2022

Rusya'nın işgali nedeniyle milyonlarca Ukraynalı ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Ancak geri dönenler de var…

Savaşa rağmen Ukrayna'ya geri dönenler 29.03.2022

Nevşin Mengü Soruyor - Türkiye'nin Ukrayna krizindeki rolünün iç siyasete etkisi

Nevşin Mengü Soruyor - Türkiye'nin Ukrayna krizindeki rolünün iç siyasete etkisi 01.04.2022

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizindeki rolü iç siyaseti nasıl etkiler? | Nevşin Mengü Soruyor

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizindeki rolü iç siyaseti nasıl etkiler? | Nevşin Mengü Soruyor 01.04.2022

İlgini çekebilir

Children from Ukraine sleep at a railway station in Przemysl, southeastern Poland, on Wednesday, March 23, 2022. Poland has received more than 2 million Ukrainian refugees since the Feb. 24 invasion. (AP Photo/Sergei Grits)

BM: Ukrayna'yı terk edenlerin sayısı 4,1 milyonu aştı 02.04.2022

BM verilerine göre, Rus saldırısının başlangıcından bu yana yaklaşık 4,14 milyon Ukraynalı ülkelerini terk etti. Yerinden edilenlerin toplam sayısı ise 10 milyonu aştı.

An armoured vehicle of pro-Russian troops drives along a street past a residential building destroyed during Ukraine-Russia conflict in the besieged southern port city of Mariupol, Ukraine March 31, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

Rus birliklerinin geri çekilmesi "taktik" mi? 01.04.2022

Dikkatler Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmesi umut edilen çevrim içi müzakerelere çevrilirken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya’nın daha şiddetli saldırılarından endişe duyulduğunu açıkladı.

Links: TOPSHOT - Russian President Vladimir Putin chairs a meeting with members of the Security Council via teleconference call at the Novo-Ogaryovo state residence outside Moscow, Russia, on March 3, 2022. - Russian President Vladimir Putin said Thursday that Moscow's advance in Ukraine is going according to plan and ordered large compensations for Russian soldiers killed in the invasion. (Photo by Andrey Gorshkov / SPUTNIK / AFP) (Photo by ANDREY GORSHKOV/SPUTNIK/AFP via Getty Images) Rechts: KYIV, UKRAINE - FEBRUARY 28: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - PRESIDENCY OF UKRAINE/ HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Ukrainian President Volodymyr Zelensky makes a speech in Kyiv, Ukraine on February 28, 2022. Presidency of Ukraine / Handout / Anadolu Agency

Ukrayna: Zelenskiy-Putin görüşmesi muhtemelen Türkiye'de olacak 03.04.2022

Ukrayna’nın baş müzakerecisi, Zelenskiy ve Putin’in yüz yüze görüşmesi için yeterli aşama kaydedildiğini açıkladı. Rusya ise görüşmelere henüz hazır olunmadığını söyledi.

Russian President Vladimir Putin attends a flower-laying ceremony at the memorial complex dedicated to the end of the Russian Civil War, on the occasion of Unity Day, in Sevastopol, Crimea, Thursday, Nov. 4, 2021. (AP Photo/Mikhail Metzel)

"Ukrayna savaşı konusunda Putin yanlış bilgilendiriliyor" 31.03.2022

Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna savaşı hakkında doğru bilgilendiriliyor mu? ABD ve İngiltere istihbaratlarına göre danışmanları ona gerçekleri anlatmıyor.