DÜNYA

Ukrayna'da Rusya için savaşan Çeçenler

Çeçen askerler, yıllardır Ukrayna'nın doğusunda Rus yanlısı ayrılıkçıların yanında savaşıyordu. Şimdi de Ukrayna’nın birçok bölgesinde Rusya ordusuna destek oluyorlar. Çoğunlukla savaş alanında yaptıkları yüzünden gaddarlıkla suçlanan Çeçen milisler Putin'in emir eri olarak görülüyor. Ancak bazı Çeçenler ise Ukrayna tarafında savaşmayı tercih etmiş. Yani savaş içinde bir başka savaş daha var.