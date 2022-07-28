Ukrayna'da nikah sayılarında rekor artış

Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana evlenen çiftlerin sayısında rekor artış kaydedildi. Geleceğin getirdiği belirisizliğin bu artışta en etkili faktör olduğu belirtiliyor.

24 Şubat'ta Rusya işgalinin başlamasının ardından Ukrayna’daresmi nikahların sayısında rekor bir artış kaydedildiği belirtildi. Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre, ülkede geçtiğimiz beş ay içinde 9 bin 120 çiftin nikahı kıyıldı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı döneminde kıyılan nikah sayısının sekiz katına işaret ediyor.

Bu aşırı artışı, savaştan kaynaklanan stresi bertaraf etme motivasyonuyla açıklayan Bakanlık, uzman psikologlara dayanarak, bir sonraki günün ne getireceğinin belirsiz olduğu ve "Dünün tasasız günlerinin geride kaldığı" bir ortamda çiftlerin, düğün planı yapmaktansa hızlıca nikah kıydırmayı seçtiğini kaydetti.

Artışın bir diğer nedeni de bürokrasinin hızlandırılması. Nikahtan önceki bir aylık bekleme süresinin savaş zamanında kaldırılılmasının da artışta rol oynadığı belirtildi. Ordu mensupları ve belirli başka iş kollarında olanlar için sanal ortamda nikah imkanı da sunuluyor.

Ukrayna Adalet Bakanlığı, Rusya'nın geniş çaplı saldırısının ardından ülkedeki boşanma oranlarına dair herhangi bir veriyi ise açıklamadı.

KNA / SÖ,ET