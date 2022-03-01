 Ukrayna′da mahsur kalan Türkler | DÜNYA | DW | 01.03.2022

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DÜNYA

Ukrayna'da mahsur kalan Türkler

Rusya'nın Ukrayna’yı işgal etmeye başlamasının ardından ülkedeki Türk vatandaşlarının tahliye edilmesine çalışılıyor. Ancak Rusya sınırına sadece 30 kilometre uzaktaki Sumi kentinde kalan yaklaşık 150 Türk öğrenci için şimdilik tahliye umudu yok.

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Rus askeri gücü Ukrayna'ya girdikten bir gün sonra Sumi şehrinin kontrolü tamamen Rusya'ya geçti. Kentin giriş ve çıkışları Rus ordusu tarafından kontrol ediliyor. Sumi’den başkent Kiev’e kara yoluyla ulaşmak altı saat sürüyor. Diğer büyük kent olan Harkov’a ulaşım da oldukça güç. Sumi’de yaklaşık 150 Türk öğrenci bulunuyor. Siren sesleriyle birlikte binalarda bulunan sığınaklara saklanan öğrencilerin savaşın devamı etmesi durumunda ne yapacakları belirsiz. 

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Serkan Ocak

© Deutsche Welle Türkçe

 

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