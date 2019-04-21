Ukrayna’da komedyen Selenski zafer kazandı

Ukrayna'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerini komedyen Volodimir Selenski açık farkla kazandı. Mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile ikinci tura kalan Selenski, oyların yüzde 73'ünü aldı, rakibi ise yüzde 24,5'ta kaldı.

Yıllarca süren siyasi dalgalanmalar ve yolsuzluk iddialarının ardından, seçmenlerin, siyaset sahnesinde yeni yüzler aradığına dikkat çeken siyasi gözlemciler, Selenski'nin komedyenlikten gelen tanınırlığının ve siyasete uzak bir isim oluşunun başarısında etkili olduğunu belirtiyor. Siyasete yeni atılan 41 yaşındaki Selenski'nin bir televizyon dizisinde öğretmenlikten başarılı bir devlet başkanlığına uzanan hikayesini üstlendiği rolünün de popülaritesinde etkili olduğu kaydediliyor.

Yenilgiyi kabul eden 53 yaşındaki Poroşenko, siyasette kalarak "Ukrayna için mücadele edeceğini” belirtti ve yeni devlet başkanını çok güçlü bir muhalefetin beklediğini söyledi.

Selenski'ye tebrik mesajları

Volodimir Selenski'ye birçok devlet ve hükümet başkanından tebrik mesajları geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Selenski'yi telefonla aradığı ve Ukrayna halkını da barşçıl ve demokratik seçimler için tebrik ettiği bildirildi. ABD'nin Ukrayna Özel Temsilcisi Kurt Volker'in Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü koruma çabalarını desteklemeye ve Rusya’nın saldırganlığına karşı koymaya devam edeceğiz” ifadesi yer aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Selenski'yi telefonla arayarak tebrik etti. Macron, Fransa'nın Ukrayna'daki reformların devamını ve yolsuzlukla mücadeleyi desteklediğini kaydederken, Ukrayna'nın uluslararası camia tarafından tanınan sınırları içinde egemenliğinin yine eksiksiz olarak sağlanması konusunda kararlı olduğunu iletti.

"Güçlü demokrasinin işareti”

Almanya'dan da Dışişleri Bakanı Heiko Maas'dan tebrik mesajı geldi. Maas, seçimi "ülkedeki canlı ve güçlü demokrasinin bir işareti” olarak nitelendirirken, Poroşenko'ya da "anayasa uyarınca barışçıl değişimi başlattığı” için teşekkür etti.

Avrupa Birliği'nin (AB) üst düzey isimleri de ortak bir açıklama ile Ukrayna Devlet başkanı seçilen siyasetçiyi kutladı. AB Konseyi Başkanı Doland Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Selenski'ye gönderdikleri ortak mesajda, "Ukrayna halkının seçim süreciyle sergiledikleri, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne güçlü bağlılığı konusundaki takdirimizi ifade etmemize izin verin” ifadesi kullanıldı.

Rusya ilişkilerin iyileşmesinden umutlu

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev ise, komşu ülke ile ilişkilerin iyileşmesi yönünde umutlu olduğu mesajını verdi. Medvedev, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, işbirliğinin iyileştirilmesi yönünde bir fırsat bulunduğunu kaydetti ve "Bunun için ne gerekiyor? Dürüstlük. Ayrıca pragmatik ve sorumluluk bilincine sahip bir yaklaşım gerekiyor” dedi.

dpa,AFP,DW/AÜ,DÇÜ

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