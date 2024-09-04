Ukrayna'da kabine değişikliği: Dışişleri Bakanı istifa etti

Ukrayna'da dün başlayan kabine değişikliği kapsamında istifalar sürüyor. Hükümetin yarısının yenilenmesi beklenirken görevden ayrılan en yüksek profilli isim Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba oldu.

Ukrayna'da işgalin başından beri en büyük kabine değişikliği yaşanıyor. Dün beş bakanın istifa etmesinin ardından bu sabah Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da istifa mektubunu parlamentoya sundu.

Kuleba işgalin başladığı Şubat 2022'den beri Kiev'in Batı ile ilişkilerini yönetti, başta kısa menzilli savunma ekipmanları ile sınırlı olan ancak sonra F-16 savaş uçaklarına kadar genişleyen silah yardımı müzakerelerine katıldı.

Kabine değişikliğinin hükümeti güçlendirmek için gerekli olduğunu söyleyen Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Sonbahar Ukrayna için oldukça önemli olacak. Devlet kurumları yeniden yapılandırılmalı ki ihtiyacımız olan sonuçları elde edelim" diye konuştu.

Zelenskiy'nin partisinden milletvekili David Arakhamia "yenilenme sürecinin" henüz tamamlanmadığını, kabinenin yarısının değişeceğini belirtti.

Dün istifasını sunan isimler arasında stratejik endüstriler ile adalet bakanları da vardı. Ayrıca işgal altındaki toprakların entegrasyonu ve Avrupa-Atlantik ilişkilerinden sorumlu başbakan yardımcıları da görevlerinden ayrıldı.

Ukrayna parlamentosu bugün istifaları görüşmek üzere toplanacak. Gözlemciler bunun formalite gereği olduğunu söylüyor.

Kabine değişikliği Ukrayna ordusunun Rusya toprağı Kursk'a yönelik operasyonunun sürdüğü sırada gerçekleşti. İşgal altındaki Donbas'ta ise Rus ordusu ilerleyişini sürdürüyor. Ukrayna içinde kaynakların Donbas yerine Kursk için harcanmasına tepkiler var.

Zelenskiy bundan önce hükümet üyeleri arasında son büyük değişikliği Eylül 2023'te yapmış, ordunun karıştığı yolsuzluk iddialarının ardından Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'u görevden alarak yerine Rüstem Umerov'u atamıştı.

Reuters,DW / MUK,BK

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?