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Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy
Ukrayna İçişleri Bakanı Denis MonastırskiyFotoğraf: Sergei Supinsky/AFP/Getty Images
ÇatışmalarUkrayna

Ukrayna'da helikopter düştü: İçişleri Bakanı öldü

45 dakika önce

Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy ile beraberindeki yardımcısı bindikleri helikopterin düşmesi sonucu yaşamlarını yitirdi.

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Ukrayna'da içinde İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy'nin de bulunduğu helikopter başkent Kiev yakınlarında düştü. Olayda Monastırskiy ile birlikte toplam 16 kişi yaşamını yitirdi. Ölenler arasında İçişleri Bakanının yardımcısı ve bir de yüksek düzeyde bir devlet yöneticisi ile iki de çocuğun bulunduğu belirtildi.

Ayrıntılar geliyor...

 

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