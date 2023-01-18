Ukrayna'da helikopter düştü: İçişleri Bakanı öldü

Ukrayna'da içinde İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy'nin de bulunduğu helikopter başkent Kiev yakınlarında düştü. Olayda Monastırskiy ile birlikte toplam 16 kişi yaşamını yitirdi. Ölenler arasında İçişleri Bakanının yardımcısı ve bir de yüksek düzeyde bir devlet yöneticisi ile iki de çocuğun bulunduğu belirtildi.

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