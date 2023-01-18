Ukrayna İçişleri Bakanı Denis MonastırskiyFotoğraf: Sergei Supinsky/AFP/Getty Images
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Ukrayna'da helikopter düştü: İçişleri Bakanı öldü
45 dakika önce
Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy ile beraberindeki yardımcısı bindikleri helikopterin düşmesi sonucu yaşamlarını yitirdi.
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Ukrayna'da içinde İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy'nin de bulunduğu helikopter başkent Kiev yakınlarında düştü. Olayda Monastırskiy ile birlikte toplam 16 kişi yaşamını yitirdi. Ölenler arasında İçişleri Bakanının yardımcısı ve bir de yüksek düzeyde bir devlet yöneticisi ile iki de çocuğun bulunduğu belirtildi.