Ukrayna’da ayrılıkçı lider patlamada öldü

Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki ayrılıkçı lider Aleksander Zaharçenko'nun bir kafede meydana gelen patlamada yaşamını yitirdiği bildirildi. Ayrılıkçılar tarafından yapılan açıklamada Zaharçenko'nun Donetsk'in merkezindeki bir kafede Cuma günü düzenlenen “terör saldırısında” hayatını kaybettiği belirtildi. Yapılan açıklamada, Separ adlı kafede meydana gelen patlamada üç kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Aleksander Zaharçenko, Ukrayna’nın doğusunda tek taraflı olarak bağımsızlık ilan eden ve "Donetsk Halk Cumhuriyeti” olarak adlandırılan yönetimin lideriydi. Ukrayna’nın başkenti Kiev'de 2014'deki olayların ardından ülkenin doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçılar, uluslararası toplum tarafından tanınmayan "Donetsk Halk Cumhuriyeti” ile "Lugansk Halk Cumhuriyeti” adı altında iki bağımsız yönetim ilan etmişlerdi. 2014 yılından beri ayrılıkçılar ile hükümete bağlı birlikler arasında yaşanan çatışmalarda yaşamını kaybedenlerin sayısının 10 bini geçtiği tahmin ediliyor.

Rusya Zaharçenko'nun ölümünden Kiev'i sorumlu tuttu

Ayrılıkçıların temsilcisi Denis Puşilin, Zaharçenko'nun ölümünden Kiev yönetimini sorumlu tuttu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova da, Zaharçenko'nun ölümünden Kiev’in sorumlu olması için her türlü nedeninin bulunduğu ifade etti. Rus sözcü, Zaharçenko'nun ölümünün Kiev'in barışı koruma yönünde verdiği sözler yerine "kanlı savaşı” sürdürmeye karar verdiğini gösterdiğini ifade etti.

Kiev yönetimi ise bu suçlamaları reddetti. Ukrayna Güvenlik Servisi Sözcüsü (SBU) Yelena Gitlyanskaya Zaharçenko’nun ölümüne ilişkin olarak “bizim edindiğimiz bilgilere göre, bu teröristler ile onların Rus destekçileri arasında yıllardır devam eden iç çekişmenin bir sonucu” açıklamasında bulundu. SBU'dan Igor Guskov ise Moskova’nın Zaharçenko'ya “artık ihtiyacı olmaması” nedeniyle ayrılıkçı liderin ölümünün arkasında Rus istihbaratının olma ihtimalinin de gözardı edilemeyeceğini ifade etti.

Doğu Ukrayna’da daha önce de ayrılıkçı liderler düzenlenen saldırılarda yaşamlarını yitirmişti. Ayrılıkçıların komutanı Mihail Tolstih, Şubat 2017’de karargâhında bir bombanın infilak etmesi sonucu ölmüştü. Ekim 2016'da ise "Motorola” lakaplı komutan Arsen Pavlov, yaşadığı binanın asansörüne konan bombanın patlaması sonucu yaşamı yitirmişti. 2015 yılında da Rus yanlısı ayrılıkçı liderler Pavlev Dremov ve Aleksander Bednov da bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesiyle ölmüşlerdi. Ayrılıkçılar, bu ölümlerden Ukrayna istihbaratını sorumlu tutarken, Kiev bu saldırıların ayrılıkçılar arasındaki iktidar mücadelesini bir sonucu olduğunu savunuyor.

AFP,rtr/JD,GY

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