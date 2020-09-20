 Ukrayna′da askeri uçak düştü | AVRUPA | DW | 25.09.2020

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AVRUPA

Ukrayna'da askeri uçak düştü

Ukrayna'da 28 kişiyi taşıyan Antonov AN-26 tipi bir askeri uçak düştü. İlk gelen haberlere göre olayda en az 22 kişi hayatını kaybetti.

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Ukrayna'da 28 kişiyi taşıyan Antonov AN-26 tipi bir askeri uçak düştü. Alman haber ajansı dpa Harkov'a bağlı Çuhuyiv'de meydana gelen olayda en az 22 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Reuters haber ajansı da Ukrayna Acil Durum Servisi'ne dayandırdığı haberinde can kaybını 22 olarak geçti.

Rus Interfax haber ajansı ise Ukrayna İçişleri Bakanlığına dayandırdığı haberinde olayda en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini 2 kişinin ise durumunun kritik olduğunu açıkladı.

Ukrayna Ordusu daha önce yaptığı açıklamada uçakta askeri okul öğrencilerinin bulunduğunu duyurmuştu.

Uçakta bulunan bazı kişilerin kazadan sağ kurtulduğu belirtiliyor.

dpa, AFP, Reuters / EC, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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