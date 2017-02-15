Ukrayna’da ABD’li bir gazeteci öldürüldü

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Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Irpin bölgesinde ABD’li bir gazeteci vurularak öldürüldü, bir diğer ABD’li gazeteci ise yaralandı. Öldürülen gazetecinin eski New York Times muhabiri Brent Renaud olduğu açıklandı.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında ABD'li bir gazetecinin öldüğü açıklandı. Eski New York Times çalışanı Brent Renaud'un başkent Kiev'in kuzeybatı bölgesi İrpin'de öldüğü, aynı saldırıda bir diğer Amerikalı gazeteci ve bir sivilin de ise yaralandığı belirtildi.
Irpin'de bulunan gönüllü cerrah Danylo Shapolav Amerikalı gazetecilerden birinin olay yerinde öldüğünü, diğerini ise kendisinin tedavi ettiğini söyledi. Fransız Haber Ajansı (AFP) muhabiri de ölen gazetecinin naaşını gördüğünü duyurdu.
Doktorların verdiği bilgiye göre iki Amerikalı gazeteci Ukraynalı bir siville bulundukları bir araçta mermilerin hedefi oldu. Araçta bulunan Ukraynalı sivilin yaralandığı belirtildi.
New York Times gazetesinden yapılan açıklamada, Amerikalı gazeteci Brent Renaud'un öldüğü haberi doğrulanarak büyük üzüntü duyulduğu belirtildi. Ancak gazete öldürülen gazetecinin New York Times'a çalışmadığını belirtti. Açıklamada, geçmişte New York Times'a katkıda bulunmuş olmasına rağmen, Ukrayna'daki herhangi bir iş için görevlendirilmediği belirtildi. Paylaşılan basın kartının, yıllar önce bir başka bir iş için verilen New York Times basın kartı olduğu belirtildi.
New York Times baş editör yardımcısı Cliff Levy ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, NYT eski çalışanı Brent Renaud'un gazeteye çok emek verdiğini büyük bir üzüntü içinde olduklarını belirtti. Levy, "Brent yetenekli bir fotoğrafçı ve film yapımcısıydı ancak Ukrayna'da NYT tarafından görevlendirilmemişti” ifadesine yer verdi.
İrpin günlerdir Rusya'nın saldırılarına hedef oluyor.
AFP / HT,BÖ
©️ Deutsche Welle Türkçe
Rusya Ukraynalıların tahliyesi için her gün Moskova saati ile 10.00'dan itibaren Rusya'ya insani bir koridor açılacağını duyurdu. Ukrayna çatışma bölgelerinden 400 binden fazla sivilin tahliye edildiğini açıkladı.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'ya yönelik yaptırımların dördüncü paketini yarın açıklayacaklarını söyledi. ABD Başkanı Biden Rusya'ya yeni yaptırımlar planladıklarını açıkladı.