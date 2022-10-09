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Ukraine Krieg | Raketenangriff auf Saporischschja
Fotoğraf: STR/REUTERS
PolitikaUkrayna

Ukrayna: Zaporijya'ya düzenlenen saldırıda 12 kişi öldü

2 saat önce

Ukraynalı yetkililer, Rus güçlerinin Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya kentine düzenlediği saldırıda en az 12 kişinin öldüğünü açıkladı. Saldırıda çok sayıda binanın da tahrip olduğu belirtildi.

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Ukraynalı yetkililer, Rus güçlerinin cumartesiyi pazara bağlayan gece ülkenin güneydoğusunda bulunan Zaporijya kentine roketli bir saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve aralarında altı çocuğun bulunduğu en az 49 kişinin yaralandığını belirten yetkililer, en az 20 evin ve 50 katlı bir apartmanın zarar gördüğünü ifade etti. Zaporijya Valisi Oleksandr Starukh, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek ölü sayısının daha da artmasından endişe edildiğini açıkladı.

Kent idaresi yetkililerinden Anatoliy Kurtev, saldırıyla ilgili daha önceki açıklamasında ölü sayısının 17 olduğunu duyurmuştu.

Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise "Yine Zaporijya. Yine barışçıl insanlara yönelik acımasız saldırılar. Gece yarısı, apartmanlara..." ifadelerini kullandı.

Kent, perşembe sabahı da Rus güçlerinin roketli saldırına hedef olmuş ve saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetmişti.

Ukrayna'nın kontrolü altındaki kent, Rusya'nın ilhak ettiği dört bölgeden biri olan Zaporijya bölgesinde bulunuyor. Zaporijya'daki nükleer santral de Rusya'nın kontrolüne geçmişti. Ancak Rusya'nın bölgeyi ilhak ettiğini açıklamasına karşın, bölge tamamen Rusya'nın kontrolü altında bulunmuyor.

Ukraine Krieg | Raketenangriff auf Saporischschja
Fotoğraf: Ukrainian Emergency Service/AP/dpa/picture alliance

Kırım Köprüsü'ndeki patlamayı dalgıçlar inceleyecek

Öte yandan Rusya'nın Rusya ile Kırım'ı birbirine bağlayan köprüde meydana gelen patlamadaoluşan zararı tespit etmek için dalgıçları görevlendirdiği bildirildi.  Rusya'nın atadığı Kırım Valisi Sergey Aksyonov, patlamayla ilgili açıklamasında "Durumun üstesinden gelmek mümkün. Sevindirici bir gelişme değil, ancak felaket olduğu da söylenemez" değerlendirmesini yaptı. Aksyonov patlamanın "intikam alma isteği" oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

Rusya, Rus topraklarını Kırım Yarımadası'na bağlayan Kırım Köprüsü'ndeki patlamada üç kişinin hayatını kaybettiği açıklamıştı. Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi patlamanın köprüdeki bir kamyonda meydana geldiğini, daha sonra yakıt taşıyan 7 tankın alev aldığını duyurmuştu. Patlamaya bir kazanın mı yoksa bir saldırının mı neden olduğu konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı.

Patlamanın yaşandığı köprü, Rus birliklerine askeri teçhizat taşınması bakımından kilit roldeki bağlantılardan biri.
Patlamanın yaşandığı köprü, Rus birliklerine askeri teçhizat taşınması bakımından kilit roldeki bağlantılardan biri.Fotoğraf: AFP/Getty Images

Patlama Ukrayna'da sevinçle karşılanırken, Ukrayna patlamayla ilgili sorumluluk üstlenmedi.

Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'da Putin'in talimatıyla inşa edilen ve 2018 yılında açılan köprüde, hem karayolu hem de demiryolu bulunuyor.

Rusya için sembolik değere sahip olan Kırım Yarımadası, Moskova'nın Ukrayna'yla savaşında özellikle güneydeki askeri operasyonlarını sürdürmesi açısından da önem taşıyor. Patlamanın yaşandığı köprü, Rus birliklerine askeri teçhizat taşınması bakımından kilit roldeki bağlantılardan biri.

Karadeniz ile Azak Denizi'ni birleştiren Kerç Boğazı üzerindeki köprü, 19 kilometrelik uzunluğuyla Avrupa'nın en uzun köprüsü.

Reuetres,dpa,AFP/BÖ,EC

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