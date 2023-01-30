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Bayraktar TB2 insansız hava aracı
Bayraktar TB2 insansız hava aracıFotoğraf: Baykar/AA/picture alliance
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Ukrayna "yerli" İHA üretimi için düğmeye bastı

1 saat önce

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, 2023'te İHA'lara 548 milyon yatırım yapılacağını, Ukraynalı 16 şirketle tedarik anlaşması imzaladıklarını açıkladı.

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Ukrayna Savunma Bakanı Oleksey Reznikov, ülkesinin 2023 yılında insansız hava araçları (İHA) için 548 milyon dolarlık harcama yapacağını, Ukraynalı üreticilerle halihazırda 16 tedarik anlaşmasına imza atıldığını açıkladı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için İHA tedarikine bu yıl daha fazla ağırlık vereceklerini belirten Reznikov, askeri sanayinin bağımsızlığının, bir ülkenin savunma becerileri açısından önemli bir faktör olduğunu kaydetti.

24 Şubat'ta başlayan savaşta Rusya da Ukrayna da keşif ve saldırı amaçlı olarak yoğun bir şekilde İHA'lardan yararlanıyor. Ukrayna, Türk Baykar şirketinin füze donanımlı Bayraktar TB2'lerinin yanı sıra "mikro İHA" olarak da bilinen, ağırlığı 33 gramdan az olan Norveç yapımı Black Hornet'lere de sahip.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksey Reznikov
Ukrayna Savunma Bakanı Oleksey ReznikovFotoğraf: Genya Savilov/AFP/Getty Images

Ordu bünyesinde şirketler kurulacak

Ukraynalı yetkililer, "İHA ordusu" oluşturma hedefi kapsamında ülke içi üretimi artırmayı hedeflediklerini daha önce de açıklamıştı. Ukrayna ordusundan geçen hafta yapılan açıklamada, silahlı kuvvetler bünyesinde muharip SİHA üretecek şirketler kurulmaya başlanacağı bildirilmişti.

Savunma Bakanı Reznikov, Bakanlık'a 75 farklı Ukrayna yapımı İHA için başvuru yapıldığını belirterek "Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile yapılan istişareler ve testler sonucunda Ukraynalı İHA üreticileriyle 16 tedarik anlaşmasına imza atmıştır" dedi.

Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar geçen yıl Ekim ayında Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Bayraktar TB2 üretimi için Ukrayna'da kurulması planlanan fabrikanın iki yıl içinde tamamlanmasını hedeflediklerini kaydetmişti.

rtr,DW/BK,TY

 

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