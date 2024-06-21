Ukrayna ve Moldova AB üyelik müzakerelerine başlıyor

Ukrayna ve Moldova'nın AB'ye üyelik müzakerelerine Salı günü başlanacak. Ancak iki ülkenin tam üyeliğe kabulünün yıllar sürmesi bekleniyor.

Ukrayna ile Moldova'nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerine planlandığı üzere Salı günü başlanacak.

Belçika AB Dönem Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Birlik üyesi devletlerin geçen hafta Cuma günü Lüksemburg'da müzakerelere başlanması için prensip anlaşmasına vardığı kaydedildi.

Bu amaçla Lüksemburg'da, Ukrayna ve Moldova ile ayrı ayrı hükümetler arası görüşmeler yapılacak.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ülkesi ile AB arasındaki katılım müzakerelerinin başlayacak olmasını sevinçle karşıladığını bildirdi. Katılım müzakerelerinin başlamasıyla birlikte, "Ukrayna'daki milyonlarca insanın Avrupa rüyasının gerçekleşmiş olacağını" ifade eden Ukrayna lideri, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın artık yüzyıllardır ait olduğu Avrupa'ya AB'nin tam teşekküllü bir üyesi olarak döneceğini" belirtti.

Avrupa Komisyonu, Haziran ayı başında Ukrayna ve Moldova'nın katılım müzakerelerinin başlaması için tüm koşulları yerine getirdiğini duyurmuştu. AB Komisyonundan yapılan açıklamada, yolsuzlukla mücadele ve azınlık haklarına saygı koşullarının da böylece karşılandığı belirtildi. AB devlet ve hükümet başkanları, söz konusu hususları geçtiğimiz Aralık ayında, müzakerelerin başlayabilmesi için koşul olarak öne sürmüşlerdi.

Ukrayna ve Moldova, Rusya'nın Ukrayna'ya 2022 yılının Şubat ayında saldırmasının ardından AB'ye katılmak için başvuruda bulunmuştu. Ancak iki ülkenin Birliğe üye olabilmesi uzun bir süreç gerektirecek. Bu bağlamda Ukrayna'nın üyeliği ancak Rusya ile barışın sağlanması ile mümkün olabilecek.

Aday ülkelerin ayrıca AB hukukunu ve müktesebat olarak adlandırılan tüm AB anlaşmalarını uyguladıklarını kanıtlamaları gerekiyor.

AFP / TY,ET

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