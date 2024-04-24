  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
2024 ABD seçimleri Türkiye ekonomisiOrtadoğu
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

Ukrayna ve İsrail'e yardımlar ABD Kongresi'nden geçti

24 Nisan 2024

ABD'de aylardır siyasi çekişmelere sahne olan Ukrayna yardımları Kongre'den geçti. Paket, Ukrayna'ya 61 milyar, İsrail'e de 26 milyar dolarlık askerî yardım içeriyor.

https://p.dw.com/p/4f78d
ABD Kongre binası önünde sallanan bir Ukrayna bayrağı.
ABD Kongresi'nde Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık askerî yardımın onay süreci tamamlandıFotoğraf: Roberto Schmidt/Getty Images

ABD Kongresi'nde aylar süren siyasi çekişmelerin ardından Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık askerî yardım tasarısının onay süreci tamamlandı. Temsilciler Meclisi'nin geçen Cumartesi günü verdiği onayın ardından paket, 100 sandalyeli Senato'da da 79 oyla kabul edildi.

Dört tasarıdan oluşan toplam 95 milyar dolarlık paket, Ukrayna'nın yanı sıra İsrail, Tayvan ve ABD'nin Hint-Pasifik bölgesindeki partnerlerine askerî yardımı da içeriyor. Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık yardım, paketin en büyük kalemini oluştururken 26 milyar dolarlık ikinci tasarı İsrail'e yardımları ve çatışma bölgelerinde sivillere insanî yardımı içeriyor. Üçüncü tasarı "Hint-Pasifik bölgesinde komünist Çin'e karşı" 8,12 milyar dolarlık kaynak öngörüyor. Pakete geçen hafta eklenen dördüncü tasarı ise Çin'in kontrolündeki sosyal medya uygulaması TikTok'a potansiyel yasak, dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna'ya transferi için önlemler ve İran'a yönelik yeni yaptırımları içeriyor.

Cumhuriyetçilerin geçen hafta sürpriz bir şekilde direnişe son vermesiyle onay süreci tamamlanan paket, ABD Başkanı Joe Biden'ın imzalamasının ardından yürürlüğe girecek.

Ukrayna'ya sevkiyat bu hafta içinde başlayacak

Oylamanın ardından konuşan Biden, tasarıyı kısa süre içinde imzalayarak yürürlüğe sokacağını ve Ukrayna'ya silah ve teçhizat sevkiyatını bu hafta başlatmak istediğini söyledi. ABD Kongresi'nin pakete verdiği onayla, "Amerikan liderliğinin dünyadaki gücünü gösterdiğini" ifade eden Biden, "Demokrasi ve özgürlüğün yanında, zulüm ve baskının karşısında kararlılıkla duruyoruz. Bu kritik yasa, kendilerini Hamas gibi teröristler ve Putin gibi zalimlere karşı savunan dostlarımıza yardım etmek suretiyle, ulusumuzu ve dünyayı daha güvenli hale getirecektir" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden
Joe BidenFotoğraf: Andrew Harnik/Getty Images

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Pat Ryder, oylama öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada Ukrayna'ya yeni askerî yardımların "birkaç gün içinde" ve Kiev'in en acil ihtiyaçlarına göre yapılacağını belirterek, "Sevkiyatın hava savunma unsurlarını ve topçu mühimmatını içereceğini varsayabiliriz" diye konuştu.

Zelenskiy'den teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, oylamanın ardından yaptığı açıklamada Senato'ya teşekkür ederek, onaylanan yardımın Ukrayna için hayati önem taşıdığına vurgu yaptı. Zelenskiy, "Bu oylama, Amerika'nın demokrasinin rehberi ve özgür dünyanın lideri olarak rolünü pekiştirmektedir" dedi.

ABD, Rusya'nın saldırdığı 2022 yılı Şubat ayından bu yana Ukrayna'ya toplamda 44 milyar doları aşkın askerî yardımda bulundu.

 

dpa,rtr / BK,ET

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

Stoltenberg: Ukraynalıların cesareti değil, mühimmatı azaldı

Stoltenberg: Ukraynalıların cesareti değil, mühimmatı azaldı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İttifak üyelerinin Ukrayna'ya destek göndermelerinin "aciliyet" taşıdığını belirtti ve Putin'in savaşı kazanmasına izin vermenin "tarihi bir hata" olacağını vurguladı.
Politika14 Mart 2024
Macaristan Başbakanı Orban ile eski ABD Başkanı Trump

Orban: Trump Ukrayna'daki savaşa bir kuruş bile vermeyecek

Orban: Trump Ukrayna'daki savaşa bir kuruş bile vermeyecek

Macaristan Başbakanı Orban, Trump'ın kendisine Ukrayna'daki savaşa "bir kuruş bile vermeyeceğini" söylediğini ileri sürdü.
Politika11 Mart 2024