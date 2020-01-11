Ukrayna uçağının düşürülmesine dair İran'dan yeni rapor

Ukrayna Havayollarına ait bir yolcu uçağının başkent Tahran yakınlarında İran tarafından vurulmasına ilişkin yapılan incelemeler tamamlanarak, olayla ilgili rapor açıklandı. İran Sivil Havacılık Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, hava savunma sistemindeki radarın, "insani hata" sonucu yanlış yönlendirilmesinin uçağın vurulmasına yol açtığı belirtildi.

Raporda, hava savunma sisteminden sorumlu olan personelin belirlenen kurallara uymadığı, hava savunma sisteminin yerinin değiştirilmesinin ardından radarın ayarlanmadığı ve sistemde 107 derecelik bir hata oluştuğu saptandı. Bunun üzerine "zincirleme tepkimenin" oluştuğu kaydedildi.

Raporda, koordinatların yanlış olmasına rağmen personelin sivil bir yolcu uçağının söz konusu olduğunu fark etmesi gerektiği ancak uçağın "yanlış tanımlandığı" vurgulandı.

Üstlerin onayı alınmadı

Raporda ayrıca, Ukrayna uçağını hedef alan birinci füzenin koordinasyon merkezinin onayı alınmaksızın fırlatıldığına dikkat çekildi. Rapora göre, yaklaşık 30 saniye sonra da diğer füze fırlatıldı.

8 Ocak'ta Kiev'e gitmek üzere İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi uçak Tahran yakınlarındaki bir tarlaya düşmüş, uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmamıştı. İran hükümeti, günlerce olayın bir kaza olduğunu iddia ettikten sonra, uçağın yanlışlıkla vurulduğunu kabul etmişti.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından hedef alınarak öldürülmesinin ardından, İran misilleme olarak, Irak topraklarındaki ABD üslerine füze saldırısı düzenlemişti. Ukrayna uçağı da bu misillemeden kısa süre sonra düşmüştü. İran hava savunma sisteminin, olası bir saldırı ihtimaline karşı alarmda olduğu belirtilmişti.

AFP,DW/JD,BÜ

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