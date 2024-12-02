Ukrayna topraklarının yüzde 18'i Rus işgali altında

Rusya Ukrayna savaşında en büyük toprak kazanımlarını Kasım ayında elde etti. Halen Ukrayna'nın yüzde 18'i Rusya'nın işgali altında.

Fransız haber ajansı AFP'nin analiz ettiği verilere göre, Rus ordusu 2022 yılının Şubat ayından bu yana Ukrayna'da sürdürdüğü savaşta en büyük toprak kazanımını geçen Kasım ayında kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) merkezli Savaş Çalışmaları Enstitüsü'nün (ISW) verilerine dayanarak yapılan analizde Rus silahlı kuvvetlerinin geçen ay 725 kilometrekarelik bir alanı ele geçirdiği tespit edildi.

Veriler, Rus ordusunun toprak kazanımının neredeyse yüzde 90'ını Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde elde ettiğini ortaya koydu. Ordunun bölgede stratejik öneme sahip Pokrovsk kentine doğru kademeli olarak ilerlediğine işaret eden kaynaklara göre, Rus birliklerinin Pokrovsk'a mesafesi beş kilometreden az.

Rus ordusu toprak kazanımlarının önemli bölümünü savaşın ilk aylarında elde etmişti. O dönemde Rusya, Ukrayna topraklarının 45 bin 400 kilometrekaresinden fazlasını işgal etmiş ve başkent Kiev sınırına dayanmıştı.

ISW verilerine göre Rusya, geçen Ekim ayında da 610 kilometrekarelik bir alanı kontrolüne geçirdi.

Rus işgal güçleri 2024 yılının başından itibaren Ukrayna topraklarında toplamda 3 bin 500 kilometrekare ilerleme kaydetti.

Saldırı savaşının başladığı 2022 yılının Şubat ayından bu yana Rusya, 2024 yılı Kasım ayı sonu itibarıyla toplam 68 bin 50 kilometrekare Ukrayna toprağını işgal etmiş durumda.

Rusya, 2014 yılında ilhak ettiği Kırım yarımadası ve 2022'den önce Rusya yanlısı ayrılıkçılar tarafından işgal edilen Donbas'taki topraklar da dahil olmak üzere, şu anda Ukrayna topraklarının yüzde 18,4'ünü kontrol ediyor.

AFP/TY,BK