Ukrayna: Türklerin sığındığı cami ateş altında

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Ukrayna'nın Mariupol kentinde Türklerin sığındığı bir caminin Rus bombardımanından etkilendiği iddia edildi.
Ukrayna'nın doğusunda Azak Denizi kıyısındaki Mariupol kentinde Rus bombardımanından, içinde Türklerin sığındığı bir caminin de etkilendiği iddia edildi.
Reuters haber ajansının Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğine dayandırdığı haberde caminin içinde 34'ü çocuk olmak üzere toplam 86 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bulunduğu kaydedildi.
Habere göre Büyükelçilik, yerel kaynaklara dayanarak "kentte sabah erken saatlerden itibaren cami dahil, şehre Rus topçu ateşinin sürdüğünü" bildirdi.
Economist dergisinin Türkiye muhabiri Piotr Zalewski de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Rus birliklerinin Mariupol'deki camiyi topçu ateşine tuttuğunu", camide 34'ü çocuk 86 Türk vatandaşının bulunduğunu, Mariupol belediye başkanı danışmanı Petro Andryuşçenko'ya dayandırarak duyurdu.
Reuters, Türk Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili henüz bir yorumda bulunmadığını kaydetti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, savaşın başlangıcından bu yana 13 bin 719 Türk vatandaşının Ukrayna'dan tahliye edildiğini bildirmişti. Ülkedeki Türklerin tahliyesi için çalışmalar devam ediyor.
rtr/BK,SSB
© Deutsche Welle Türkçe
Rusya Ukraynalıların tahliyesi için her gün Moskova saati ile 10.00'dan itibaren Rusya'ya insani bir koridor açılacağını duyurdu. Ukrayna çatışma bölgelerinden 400 binden fazla sivilin tahliye edildiğini açıkladı.
Beyaz Saray'ın açıklamasına göre, ABD Başkanı Biden Erdoğan ile telefon görüşmesinde çatışmaya diplomatik çözüm için Türkiye'nin gösterdiği çabalardan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.