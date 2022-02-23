Ukrayna: Türkiye’den Boğazları Rusya’ya kapatmasını isteyeceğiz

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışması halinde Türkiye'den İstanbul ve Çanakkale Boğazı'nı Rus gemilerine kapatmasını isteyeceklerini söyledi. Bodnar, Karadeniz'de sınırları yakınında konuşlu bulunan Rus savaş gemilerini tehdit olarak gördüklerini belirtti.

Reuters'in haberine göre bu ayın başlarında 6 Rus savaş gemisi ve bir Rus denizaltısı "askeri tatbikat amacıyla" Çanakkale ve İstanbul Boğazları üzerinden Karadeniz'e geçti.

Ukrayna sınırları yakınında bulunan Rus savaş gemilerinin "büyük bir tehdit" oluşturduğunu söyleyen Büyükelçi Bodnar, Rusya'nın Karadeniz'deki askeri varlığının "çok yoğun" olduğunu ifade etti.

Bodnar "İnanıyoruz ki geniş çaplı askeri işgal ya da Ukrayna'ya karşı askeri faaliyetlerin başlaması halinde, savaşın fiili olmaktan çıkıp hukuki hale gelmesi durumunda, Türk hükümetinden Karadeniz'e açılan Boğazları saldırgan ülkeye kapatma imkanını düşünmelerini isteyeceğiz" dedi.

Montrö Sözleşmesi'ne göre Boğazlar'ın kontrolü Türkiye'de

1936'da imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesi uyarınca İstanbul ve Çanakkale Boğazları üzerinde kontrol Türkiye'ye ait. Sözleşme Ankara'ya savaş gemilerinin geçişini düzenleme ve savaş halinde ya da tehdit durumunda yabancı savaş gemilerine Boğazlar'ı kapatma yetkisi veriyor.

Ukrayna'nın halen diplomatik bir çözüme inandığını söyleyen Büyükelçi Bodnar "Taraflarımız arasında istişare yöntemlerinden bölgemizde güvenlik tehditlerine karşı ortak bir tepki mekanizması oluşturmaya dek birçok girişim önerisinde bulunduk" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yaptığı açıklamada ne Rusya'dan ne de Ukrayna'dan vazgeçmeye niyetleri olmadığını söylemişti. Erdoğan "'Ukrayna'dan vazgeç' deseniz vazgeçemeyiz, çünkü ülkemizin buradaki çıkarları çok ileri derecede. 'Rusya'dan vazgeç' deseniz ondan da vazgeçemeyiz, çünkü onunla da şu anda gerçekten ileri derecede birlikteliklerimiz var" demişti.

Reuters / EC, TY

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