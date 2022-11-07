Ukrayna stratejik sektörlerdeki beş şirkete el koydu

Ukrayna Savunma Bakanlığı, enerji ve ulaşım alanlarında faaliyet gösteren beş özel şirketin varlıklarına el koydu.

Ukrayna Ulusal Güvenlik Komisyonu, enerji ve ulaşım alanlarında faaliyet gösteren beş stratejik şirketin hisselerinin Savunma Bakanlığı'na geçtiğini bildirdi.

Savunma Bakanı, bunun kamulaştırma olmadığını, savaş zamanı kanunları uyarınca varlıkların devrinden ibaret olduğunu söyledi.

Parlamento finans, vergi ve gümrük politikaları komisyonu üyesi milletvekili Yaroslav Zheleznyak'ın yaptığı açıklamaya göre, motor üreticisi Motor Sich, enerji şirketleri Ukrnafta ve Ukrtatnafta, araç üreticisi AvtoKrAZ ve elektrik aktarımında kullanılan transformatör üreticisi Zaporizhtransformator'ın tüm varlıkları devlete geçti.

Ülkenin önde gelen iş insanları Ihor Kolomoisky, Vyacheslav Bohuslaev ve Kostiantyn Zhevago'ya ait söz konusu şirketlerden gelişmeye dair açıklama yapılmadı.

Enerji sektöründen üç şirketin listede olması dikkat çekiyor. Rusya, 10 Ekim'den beri tekrarlayan saldırılarda enerji altyapısının yüzde 40'ını kullanılamaz hale getirdi. Şebeke üzerindeki baskıyı hafifletmek için 3 milyon kişinin yaşadığı başkentte günlerdir düzenli elektrik kesintileri uygulanıyor. Hafta başında Kiev kent idarecileri, halktan elektrik kullanımını azaltarak enerji sektörü çalışanlarına destek olmaları çağrısında bulundu.

Yeni hava savunma füzeleri

Ukrayna'da işgalin başladığı Şubat ayında sıkıyönetim yasası çıkarılmıştı. Devlet Başkanı Vladimir Zelenkiy, sıkıyönetimin sona ermesinden sonraki yıl iş insanlarının zararlarının telafi edileceği sözünü vermişti.

Bu arada Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, hafta başında Batılı ülkelerden daha fazla silah temin ettiklerini duyurdu.

NASAMS ve Aspide hava savunma sistemlerinin ülkeye ulaştığını kaydeden Reznikov, "Partnerlerimiz Norveç, İspanya ve ABD'ye teşekkür ediyorum" dedi. Geçen ay da Almanya Iris-T hava savunma sistemlerinin ilkini Ukrayna'ya göndermişti.

Kiev, sivil enerji tesisleri ve fabrikalara yönelik son saldırıların, kritik altyapıyı korumak için hava savunma sistemlerine ihtiyacı arttırdığını belirtiyor.

Reuters, AFP, DW/MK