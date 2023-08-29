Ukrayna silah sanayisini güçlendirecek

Rusya'nın saldırılarına maruz kalan Ukrayna savunma sanayisini güçlendirme kararı aldı. Devlet Başkanı Zelenskiy, daha fazla silah üretimi için koşulların sağlandığı açıkladı.

Rus işgaline karşı yaklaşık bir buçuk yıldır direnen Ukrayna, silah sanayisini geliştirme kararı aldı.

Pazartesi günü yayınlanan video mesajında hükümetin yeni silah üretimi stratejisi hakkında açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy silah üretiminde azami artışa gidileceğini açıkladı.

Topçu silahları ve mühimmatın yanı sıra insansız hava araçları, füzeler ve zırhlı araçların da Ukrayna'da üretileceğini kaydeden Zelenskiy, "Üretim ölçeğini maksimum seviyeye çıkarıyoruz. Ukrayna bunu yapabilir. Finansman da hazır. Savunma sanayimiz iyi sonuçlar elde edecek" dedi.

Ukrayna yönetimi daha önceki açıklamalarında da ülkeyi en büyük silah üreticilerinden biri haline getirme hedeflerine işaret etmişti.

Zelenskiy haftalık video mesajında üretimi arttırmak için silah endüstrisi temsilcileriyle bir araya geldiği bilgisini de paylaştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy silah üretimine hız verileceğini açıkladı Fotoğraf: president.gov.ua

Batılı ülkelerin silah desteğine muhtaç

Ukrayna, işgal altındaki topraklarını geri alabilmek için sürdürdüğü zayıf karşı taarruzlarda büyük miktarlarda mühimmat ve silaha gereksinim duyuyor. Ancak yeterince silah üretimi bulunmayan Ukrayna Batılı müttefiklerinden gelen askeri yardıma muhtaç durumda.

Öte yandan Zelenskiy Ukrayna hava savunma sistemlerinin de güçlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, yeni savaş uçakları temin etmek üzere gerekli koşulların yaratılacağını söyledi.

Hollanda, Danimarka ve Norveç Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları sevk edeceklerini açıklamıştı. Sevkiyat için gerekli siyasi ve bürokratik koşular yerine getirildi ancak sevkiyatın gerçekleşebilmesi için alt yapının oluşturulması gerekiyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, diğer yandan orduya kışa hazırlama talimatı verdiğini belirterek, özellikle geçen kış mevsiminde Rusya tarafından defalarca bombalanan enerji altyapısının korunması konusunda askeri makamları uyardığını kaydetti.

Ukrayna 24 Şubat 2022'den bu yana topraklarına saldıran Rus birliklerine karşı direniyor.

dpa/TY,BÖ

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